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نهائي أمم أفريقيا.. تشكيل الجزائر المتوقع ضد السنغال

11:28 ص | الجمعة 19 يوليو 2019
كتب: إسلام حجازي
نهائي أمم أفريقيا.. تشكيل الجزائر المتوقع ضد السنغال

تشكيل الجزائر المتوقع ضد السنغال

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يستضيف ستاد القاهرة، التاسعة مساء اليوم، مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال، في ختام النسخة الـ32 من البطولة التي نظمتها مصر، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

ويدخل منتخب الجزائر مباراة اليوم تحت قيادة مديره الفني جمال بلماضي من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه، مدعوما بعدد كبير من جماهير الجزائر التي زحفت من أجل مناصرة منتخب بلادهم في مباراة اليوم.

بلماضي يحلم بإعادة أمجاد الجزائر

ويطمح بلماضي لإعادة أمجاد الجزائر في عام 1990 والتتويج باللقب الغائب عن ثعالب الصحراء منذ حوالي 30 عاما.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

ومن المتوقع أن يخوض منتخب الجزائر اللقاء الصعب أمام السنغال بتشكيلة تضم جميع عناصر القوة، من أجل حسم النجمة الثانية للخضر، والتي يمثلها:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: مهدي زفان - جمال بلعمري - عيسى ميندي- رامي بن سبعيني.

خط الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيجولي.

خط الهجوم: رياض محرز - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح.

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