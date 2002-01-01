نهائي أمم أفريقيا.. تشكيل السنغال المتوقع ضد الجزائر

يسدل الستار اليوم على بطولة كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، عنما يصطدم منتخب الجزائر بمنتخب السنغال، في نهائي بطولة أمم أفريقيا، والتي احتضنتها مصر، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ القارة.

يدخل منتخب السنغال مباراة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والتتويج بالأميرة الأفريقية بعد تقديم نسخة مميزة، واستطاعوا الوصول للمباراة النهائية بأقوى خط دفاع في البطولة، إذ لم تستقبل شباكهم سوى هدف وحيد.

سيسيه يأمل في إنهاء عقدة أمم أفريقيا

ويأمل أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغال إنهاء عقدة التتويج بأمم أفريقيا المستعصية على أسود التيرانجا، إذ لم يسبق لهم الفوز بأي بطولة قارية، على مدار مشاركتهم في "كان"، والذي خسره كلاعب أيضا عام 2002 في النهائي أمام الكاميرون.

ويعاني منتخب السنغال في مباراة اليوم ضد الجزائر من غياب المدافع المخضرم كاليدو كوليبالي، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى الإنذار الثاني في مباراة نصف النهائي أمام تونس.

تشكيل السنغال المتوقع أمام الجزائر

ومن المتوقع أن يختار المدرب أليو سيسيه تشكيلة منتخبه الوطني أمام الجزائر مكونة من:

حراسة المرمى: ألفريد جومي.

الدفاع: لامين جاساما - ساليف ساني - شيخو كوياتيه - يوسف سبالي.

الوسط: هنري سافيه - ألفريد نداي - إدريسا جايي.

الهجوم: ساديو ماني - كريبين دياتا (إسماعيلا سار) - مباي نيانج.