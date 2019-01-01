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قبل نهائي أفريقيا.. تقسيم مدرجات استاد القاهرة لثلاث جهات

06:13 م | الجمعة 19 يوليو 2019
كتب: محمد خيري وأحمد موسى
قبل نهائي أفريقيا.. تقسيم مدرجات استاد القاهرة لثلاث جهات

المدرجات

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قام مسئولي الجهات الأمنية المكلفة بتأمين مدرجات استاد القاهرة، بتقسيم المدرجات إلى ثلاث جهات قبل مواجهة الجزائر أمام السنغال في نهائي بطولة الأمم الأفريقية.

وخصص مسئولي الملعب الدرجة الثالثة يمين والأولى يمين للجماهير الجزائرية، بينما تخصص مدرجات الدرجة الثالثة يسار والأولى يسار للجماهير السنغالية، بينما تتواجد الجماهير المصرية في الدرجة الثانية.

ويلتقي المنتخب السنغالي امام الجزائري في التاسعة مساء، على استاد القاهرة في نهائي البطولة الأفريقية بحضور العديد من الشخصيات الرياضية الكبرى، ومقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي.

نهائي كأس الأمم الأفريقية 

ويأمل المنتخب الجزائري في تحقيق البطولة الثانية في تاريخه، بعدما وصل للدور النهائي بعد الفوز على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف، في لقاء انتهى في الدقائق الأخيرة بهدف لنجم نادي مانشستر سيتي رياض محرز. 

وتمكن منتخب السنغال في الوصول للنهائي بعد فوز صعب على نظيره التونسي بهدف دون رد، في لقاء شهد إهدار ركلتي جزاء واحدة لنسور قرطاج، وواحدة للمنتخب السنغالي. 

ويأمل كل من أليو سيسيه وجمال بلماضي في تحقيق أول بطولة في سجلهما التدريبي خلال مباراة اليوم.

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