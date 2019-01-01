كاف يعلن عن التشكيل المثالي لكان 2019.. استحواذ سنغالي وجزائري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن التشكيل المثالي لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وتواجد 5 لاعبين من منتخب السنغال وصيف البطولة، فيما جاء 4 لاعبين من منتخب الجزائر، بالإضافة إلى لاعب من منتخب تونس وأخر نيجيري.

وجاء التشكيل المثالي لكأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر كالتالي:

رايس مبولحي (الجزائر).

الدفاع: ياسين مرياح (تونس) - كاليدو كوليبالي (السنغال) - يوسف سبالي (السنغال)- لامين جاساما (السنغال)

الوسط: عدلان قديورة (الجزائر) - إسماعيل بن ناصر (الجزائر) - إدريسا جاي (السنغال).

الهجوم: ساديو ماني (السنغال)- رياض محرز (الجزائر) - أوديون إيجالو (نيجيريا)

المدرب: جمال بلماضي (الجزائر).

وتوج المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على السنغال بالمباراة النهائية بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما بستاد القاهرة الدولي.