كاف يعلن عن التشكيل المثالي لكان 2019.. استحواذ سنغالي وجزائري

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الجزائر
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن التشكيل المثالي لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019.
وتواجد 5 لاعبين من منتخب السنغال وصيف البطولة، فيما جاء 4 لاعبين من منتخب الجزائر، بالإضافة إلى لاعب من منتخب تونس وأخر نيجيري.
وجاء التشكيل المثالي لكأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر كالتالي:
رايس مبولحي (الجزائر).
الدفاع: ياسين مرياح (تونس) - كاليدو كوليبالي (السنغال) - يوسف سبالي (السنغال)- لامين جاساما (السنغال)
الوسط: عدلان قديورة (الجزائر) - إسماعيل بن ناصر (الجزائر) - إدريسا جاي (السنغال).
الهجوم: ساديو ماني (السنغال)- رياض محرز (الجزائر) - أوديون إيجالو (نيجيريا)
المدرب: جمال بلماضي (الجزائر).
وتوج المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على السنغال بالمباراة النهائية بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما بستاد القاهرة الدولي.
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