قرعة البطولة العربية.. صدامات عنيفة ومواجهات صعبة للأندية المصرية

انتهت مراسم قرعة البطولة العربية، والتى ستقام تحت مسمى كأس محمد السادس للأندية العربية بمشاركة ناديي الإسماعيلى والاتحاد السكندرى من مصر، بالعاصمة المغربية "الرباط".

وتقام مباريات دور الـ32 بداية من 20 أغسطس إلى السادس من أكتوبر المقبلين، بينما تقام مباريات دور الـ 16 خلال الفترة من 18 – 30 أكتوبر القادم.

ويواجه الدراويش فريق أهلي بني غازي في دور الـ32، على أن يخوض المباراة الأولى داخل مصر، فيما يصطدم الاتحاد السكندري بالعربي الكويتي، على أن يخوض أول مباراة بالكويت، وجاءت القرعة الكاملة بمواجهات قوية وعنيفة، ننشرها في السطو التالية:

- القوية الجوية يواجه السالمية الكويتي.

- شباب الاردن يواجه النجم الساحلي.

-الجيش السويس يواجه نواتيبو الموريتاني.

-المريخ السوداني يواجه الوداد المغربي.

- النصر العماني يواجه الجزيرة الاماراتي.

- الوصل الاماراتي يواجه الهلال السوداني.

- أولمبيك أسفي يواجه المتأهل من المجموعة الأولى.

- نادي النجمه اللبناني يواجه الترجي التونسي.

- مولودية الجزائر يواجه نادي ظفار العماني.

- نادي الكويت يواجه نادي الشرطة العراقي.

- نادي الرجاء المغربي يواجه هلال القدس الفلسطيني.

- المتأهل من المجموعة الثانية يواجه الشباب السعودي.

- شباب قسنطينة يواجه فريق المحرق البحريني.

- العهد اللبناني يواجه الاتحاد السعودي.

قطبي الكرة المصرية يغيبان عن البطولة العربية

وتشهد النسخة المقبلة غياب قطبي الكرة المصرية بسبب مشاركتهم الأفريقية وكذلك الدوري والكأس.