بعد إعفاء مصر من الدور التمهيدي.. نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2022

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين، قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، في مقر "كاف" بالقاهرة.

ويشارك في الدور الأول من هذه التصفيات منتخبات 28 منتخبا مقسمة على مستويين، وتضم منتخبات التصنيف الأول التي ستخوض الدور التمهيدي كل من: زيمبابوي، سيراليون، موزمبيق، ناميبيا، أنجولا، غينيا بيساو، مالاوي، توجو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الاستوائية، إي سواتيني، ليسوتو.

وتضم منتخبات التصنيف الثاني التي ستواجه أحد منتخبات التصنيف الأول كل من: جزر القمر، بوتسوانا، بوروندي، إثيوبيا، ليبيريا، موريشيوس، جامبيا، جنوب السودان، تشاد، ساوتومي وبرينسيبي، سيشل، جيبوتي، الصومال، إريتريا.

وأسفرت القرعة عن 14 مواجهة جاءت كالتالي:

إثيوبيا × ليسوتو

الصومال × زيمبابوي

إريتريا × ناميبيا

بوروندي × تنزانيا

جيبوتي × إي سواتيني

بوتسوانا × مالاوي

جامبيا × أنجولا

ليبيريا × سيراليون

موريشيوس × موزمبيق

ساوتومي وبرينسيبي × غينيا بيساو

جنوب السودان × غينيا الاستوائية

جزر القمر × توجو

تشاد × السودان

سيشل × رواندا

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات المذكورة أولا، وتخوض الفرق المشاركة في الدور الأول مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بنظام الذهاب والاياب خلال الفترة من 2 - 10 سبتمبر المقبل.

إعفاء مصر من المشاركة في الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم 2022

وتجنبت المنتخبات أصحاب المراكز الـ26 الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خوض الدور الأول للتصفيات "الدور التمهيدي"، وسيشارك 28 منتخبا سالف ذكرهم في التصفيات، خاصة أنهم الأقل في التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها 14 فريقا وسينضموا للفرق الـ26 لخوض المرحلة الثانية من التصفيات.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف "فيفا" ثم يتم تقسيم المنتخبات أصحاب الصدارة في الـ10 مجموعات إلى قسمين طبقا لتصنيف "فيفا"، وإجراء قرعة لخوض مباراتين بنظام الذهاب والاياب لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022.

وسيخوض منتخب مصر التصفيات من الدور الثاني نظرا لتواجده ضمن الـ26 منتخبا الأعلى في التصنيف، وكان المنتخب المصري قد تأهل للنسخة الماضية من كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا ومثل أفريقيا رفقة منتخبات تونس والمغرب والسنغال ونيجيريا.