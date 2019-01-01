عاجل| المحكمة الرياضية تعلن الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تتويج الترجي بلقب النسخة الاستثنائية من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي.

وكشفت صفحة الترجي التونسي الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، والتابعة لجمهور الترجي أن المحكمة الرياضية أصدرت حكمها بإلغاء قرار الاتحاد الأفريقي بإعادة مباراة إياب الدور النهائي بين الترجي والوداد، واعتبار الفريق التونسي فائزة بالمباراة وبالتالي حصد اللقب الثالث في تاريخه.

وشهدت الفترة الماضية شد وجذب بين الترجي والوداد، بعد إلغاء مباراة إياب نهائي الفريقين والنتيجة تشير لتقدم الفريق التونسي بهدف دون مقابل، بسبب مطالبة لاعبي الفريق المغربي بمراجعة تقنية الفيديو بعد إلغاء هدف بداعي التسلل، ولكنهم اكتشفوا أن التقنية لا تعمل.

وتمسك مسئولو الوداد بعدم استكمال اللقاء، بالرغم من تدخل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بنفسه، لحل الأمر، وانتظر بكاري جاساما، مدة أطول من القانونية أملا في استكمال لقاء إياب الدور النهائي لكن دون جدوى، ليقرر "جاساما" إلغاء المباراة، وتم تتويج الفريق التونسي باللقب الثالث في تاريخه.

وتقدم الوداد المغربي باحتجاج لدى الاتحاد الأفريقي، الذي قرر فيما بعد، بإلغاء نتيجة المباراة وإعادتها في بلد محايد، وهو الأمر الذي رفضه الفريقان، وطلب كل منهما تتويجه باللقب، ما أدى إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية التي أصدرت حكمها اليوم، بإلغاء قرار إعادة المباراة الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي، وهو ما يعني احتفاظ الترجي باللقب دون الحاجة لإعادة المباراة.