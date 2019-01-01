الصفاقسي التونسي ينفي فسخ التعاقد مع عمرو جمال

نفى نادي الصفاقسي التونسي كل الأخبار المتداولة حول فسخ تعاقدهم مع اللاعب المصري عمرو جمال بسبب ارتباطه بظروف التجنيد داخل مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الصفاقسي بيانا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تؤكد أنهم لم يفسخوا التعاقد مع اللاعب، وتحترم شروط جمهورية مصر العربية وتسعى لإيجاد حل يراعي مصلحة الطرفين.

وجاء بيان الصفاقسي كالتالي: "تعلم الهيئة المديرة للنادي الرياضي صفاقسي أن الأخبار التي تروج حول فسخ الإرتباط مع اللاعب المصري لا أساس لها من الصحة و أن النادي احتراما للوائح الفيفا والقوانين اللعبة تحصل عبر الفيفا و الجامعة التونسية لكرة القدم على التأهيل القانوني النهائي للاعب عمرو جمال و استخرج له إجازة لاعب محترف"

وأضاف: "كما تؤكد الهيئة المديرة اعتزامها دفع شرط الشراء في أقرب فرصة طبقا لموجبات العقد المبرم مع النادي الأهلي المصري، كما تؤكد على احترامها الكبير لقوانين جمهورية مصر العربية الشقيقة طالبة ممن لهم النظر التدخل لإيجاد حل يراعي مصالح كافة الأطراف و يحفظ حقوق إدارة الجيش المصري في علاقة بمسألة تجنيد اللاعب عمرو جمال بتمتيعه من تأجيل باعتبار احترافه و صغر سنه".

واختتم البيان: "وتأمل الهيئة المديرة النادي الرياضي الصفاقسي أن يعزز تواجد اللاعب المصري عمرو جمال بيننا من متانة العلاقات المتميزة بينها و بين النادي الأهلي المصري".

عدلي القيعي يتحدث عن عمرو جمال

وكان عدلي القيعي ستشار لجنة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، تحدث عن وجود أزمة كبيرة للاعب عمرو جمال ومشاركته مع نادي الصفاقسي التونسي هذا الموسم.

وقال "القيعي"، خلال تصريحات عبر فضائية "الأهلي" إن اللاعب جاء له استدعاء من الجيش، واصبح حاليا مجند ولا يستطيع اللعب للصفاقسي، ومن الممكن أن يتعرض لتهمة التهرب من التجنيد في حالة عدم العودة لحل الأزمة.