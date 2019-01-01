استبعاد "بن شرقي وبوطيب" من قائمة المغرب.. وخليلوزيتش يضم "أزارو" لمواجهتي النيجر وبوركينا فاسو

أعلن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي عن القائمة النهائية للمنتخب المغربي التي تستعد لخوض مباراتين وديتين أمام كلًا من بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر 2019 بالملعب الكبير لمدينة مراكش.

قائمة 27 لاعباً الذين استدعاهم حاليلوزيتش:

ياسين بونو (خيرونا الإسباني) - منير المحمدي الكجوي (مالقا الاسباني) - أحمد رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) - أنس الزنيتي (الرجاء الرياضي)

نبيل درار (فنربخشه التركي) - عمر بوطيب (الرجاء الرياضي) - عصام شباك (مالطيا التركي) - بدر بانون (الرجاء الرياضي) - جواد ياميق (جنوة الإيطالي) - غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي) - يونس عبد الحميد (ستاد ريمس الفرنسي) - فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي) - عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير) - يوسف أيت بناصر (موناكو الفرنسي) - سفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي) - المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) - فيصل فجر (خيتافي الإسباني)- وليد الكارتي (الوداد الرياضي) - عادل تاعرابت (بنيفكا البرتغالي) - يونس بلهندة (جلطة سراي التركي) - حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) - نور الدين أمرابط (النصر السعودي) - وليد أزارو (الأهلي المصري)- رشيد العليوي (أنجي الفرنسي)- سفيان بوفال (ساوثهامبتون الإنجليزي) - أمين حارث (شاكله 04 الألماني) - المهدي كارسيلا (سطندار دولييج البلجيكي).

وكان وحيد خاليلوزيتش قد كشف، عن القائمة الأولية للمنتخب المغربي، المكونة من 46 لاعباً، والتي ستدخل معسكراً إعدادياً في الفترة ما بين 1 و10 سبتمبر المقبل، وتضمنت 12 لاعباً محلياً، منهم 6 "وداديين"، و3 "رجاويين"، ولاعبين من حسنية أغادير وواحد من أولمبيك خريبكة، فيما واصل المدرب الجديد للأسود ثقته في مبارك بوصوفة رغم عدم توفره على أي فريق، وكانت تضم أشرف بن شرقي وخالد بوطيب لاعبا الزمالك، ووليد أزارو لاعب الأهلي، على أن يستبعد المدرب البوسني لاعبا الزمالك ويضم لاعب القلعة الحمراء.