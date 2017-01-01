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النجم الساحلي يعلن توصله لاتفاق مبدئي مع الأهلي حول أزمة "كوليبالي"

01:08 ص | الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب: رامي مصطفى
النجم الساحلي يعلن توصله لاتفاق مبدئي مع الأهلي حول أزمة "كوليبالي"

كوليبالي

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أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع مسئولي النادي الأهلي المصري، حول أزمة اللاعب الهارب من الأحمر، الإيفواري سليماني كوليبالي.

وأصدر النادي التونسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" بيانًا جاء به: "الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع نظيرتها في النادي الأهلي المصري بخصوص ملف اللاعب سليمان كوليبالي في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية".

وكان سليماني كوليبالي، قد تعاقد مع الأهلي في عام 2017، ليلعب فترة قصيرة رفقة الفريق الأحمر، إلا أنه هرب بعد فترة ما تسبب في مشاكل عديدة بينه وبين النادي الأحمر.

محاولات لاحتواء الأزمة بين النجم الساحلي والأهلي

واتخذ الأهلي إجراءًا طبيعيًا، بشكوى اللاعب الإيفواري لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليغرمه الأخير مبلغ مليون و436 ألف دولار.

وطلب الإيفوارى سليمانى كوليبالى من مسئولى القلعة الحمراء، تقسيط الغرامة المالية، التى تم توقيعها عليه من جانب المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، والبالغة مليون و436 ألف دولار، بعد هروبه من النادي قبل عامين.

ويحاول نادي النجم الساحلي التونسي بدوره، إيجاد حل لتلك الأزمة، حتى يتمكن من الاستفادة من اللاعب، وإشراكه بشكل طبيعي في المباريات التي يخوضها الفريق.

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