أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو.. صاروخية ماكتوميناي تتقدم لمانشستر يونايتد أمام أرسنال في الشوط الأول

الشرطة البرازيلية تبرئ نيمار من تهمة اغتصاب عارضة الأزياء ناجيلا ترينداد

كواليس مران المصري ببرج العرب استعدادا للإسماعيلي

عبد الدايم: منتخب الطائرة جاهز بالقوة الضاربة لمواجهة أستراليا فى بطولة العالم

خاص بالصور.. بعثة جينيراسيون تغادر فندق الإقامة.. وتتوجه إلى مطار القاهرة

09:01 م | الإثنين 30 سبتمبر 2019
كتب: حسن الدسوقي ومحمد سعيد
خاص بالصور.. بعثة جينيراسيون تغادر فندق الإقامة.. وتتوجه إلى مطار القاهرة

بعثة جينراسون السنغالي تغادر فندق الإقامة

أخبار متعلقة

غادرت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي، فندق الإقامة الخاصة بها في القاهرة منذ قليل، ومن المقرر أن تتجه البعثة إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا للسفر إلى السنغال.

وسوف تتوجه بعثة الفريق البالغة عددها 33 فردًا إلى إثيوبيا كترانزيت قبل التوجه إلى السنغال بعد ذلك.

يذكر أن هناك ٩ أفراد من البعثة قد سبقوا باقي أفراد البعثة الحالية في السفر إلى السنغال.

وقام فريق جينراسيون السنغالي، بإجراء حصة تدريبية بالملعب الخاص بفندق إقامتهم مساء اليوم الاثنين.

مران خفيف لفريق جينيراسيون بفندق الإقامة

وأجرى الفريق مرانًا خفيفًا اليوم، اشتمل على تقسيمة وجري حول الملعب لمدة ١٥ دقيقة وتدريبات الإطالة.

وخاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني للإعلان عن آخر التطورات الخاصة بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون، بطل السنغال في إياب دور الـ32 من بطولة أفريقيا.

وجاء الخطاب موجهًأ إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والذي تابع أحداث المباراة أمس وتواجد برفقة بعثة جينيراسيون من أجل العدول عن قراره وخوض المباراة اليوم على ملعب برج العرب.

وقال الخطاب في حديثه لاتحاد الكرة، أنه تابع يوم مباراة الزمالك وجينيراسيون أمس خوض مباريات في بطولة الدوري المصري دون أي أزمة خاصة بالحالة الأمنية في القاهرة.

وأكد الاتحاد الأفريقي أن مباريات المقاولون العرب وسموحة وإنبي والجيش وإف سي مصر وأسوان في الدوري الممتاز أقيمت في القاهرة بشكل طبيعي دون أي أزمة.

وتابع الخطاب، أن هناك اجتماعًا حاسمًا خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل إنهاء الجدل والإعلان عن القرار النهائي الخاص بالمباراة وإعلان إسم المتأهل إلى دور المجموعات بشكل رسمي.

أخبار قد تعجبك

الوطن تكشف اختيارات "البدرى" لمعسكر المنتخب فى أكتوبر

استطلاع رأى

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • آرسنال

    آرسنال

  • ظفار

    ظفار

  • 1

    :

    1

    06:30 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • مولودية الجزائر

    مولودية الجزائر

  • بارما

    بارما

  • 2

    :

    2

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • تورينو

    تورينو

  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • 0

    :

    0

    09:15 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • غازي عنتاب سبور

    غازي عنتاب سبور

  • 1

    :

    1

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جوزتيبي

    جوزتيبي

الأكثر قراءة

عاجل.. خاص.. خناقة شوارع بين ثنائي الزمالك في تدريب الفريق ببرج العرب

حسام البدري يستقر على 3 حراس مرمى للمنتخب في معسكر أكتوبر

مفاجأة.. خطاب رسمي لـ"كاف": جينيراسيون ليس منسحبًا واجتماع طارئ لحل الأزمة
مكافآت مضاعفة فى الأهلى بسبب الفوز المتتالى.. واحتواء غضب حسين السيد