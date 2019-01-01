خاص بالصور.. بعثة جينيراسيون تغادر فندق الإقامة.. وتتوجه إلى مطار القاهرة

غادرت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي، فندق الإقامة الخاصة بها في القاهرة منذ قليل، ومن المقرر أن تتجه البعثة إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا للسفر إلى السنغال.

وسوف تتوجه بعثة الفريق البالغة عددها 33 فردًا إلى إثيوبيا كترانزيت قبل التوجه إلى السنغال بعد ذلك.

يذكر أن هناك ٩ أفراد من البعثة قد سبقوا باقي أفراد البعثة الحالية في السفر إلى السنغال.

وقام فريق جينراسيون السنغالي، بإجراء حصة تدريبية بالملعب الخاص بفندق إقامتهم مساء اليوم الاثنين.

مران خفيف لفريق جينيراسيون بفندق الإقامة

وأجرى الفريق مرانًا خفيفًا اليوم، اشتمل على تقسيمة وجري حول الملعب لمدة ١٥ دقيقة وتدريبات الإطالة.

وخاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني للإعلان عن آخر التطورات الخاصة بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون، بطل السنغال في إياب دور الـ32 من بطولة أفريقيا.

وجاء الخطاب موجهًأ إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والذي تابع أحداث المباراة أمس وتواجد برفقة بعثة جينيراسيون من أجل العدول عن قراره وخوض المباراة اليوم على ملعب برج العرب.

وقال الخطاب في حديثه لاتحاد الكرة، أنه تابع يوم مباراة الزمالك وجينيراسيون أمس خوض مباريات في بطولة الدوري المصري دون أي أزمة خاصة بالحالة الأمنية في القاهرة.

وأكد الاتحاد الأفريقي أن مباريات المقاولون العرب وسموحة وإنبي والجيش وإف سي مصر وأسوان في الدوري الممتاز أقيمت في القاهرة بشكل طبيعي دون أي أزمة.

وتابع الخطاب، أن هناك اجتماعًا حاسمًا خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل إنهاء الجدل والإعلان عن القرار النهائي الخاص بالمباراة وإعلان إسم المتأهل إلى دور المجموعات بشكل رسمي.