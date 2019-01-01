عاجل.. الاتحاد السنغالي يدعم جينيراسيون في بيان رسمي

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيان رسمي من أجل مساندة جينيراسيون في أزمته ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الاتحاد السنغالي في بيانه: "تابعنا بكل اهتمام الظلم والإهانات التي تعرضت لها بعثة جينيراسيون فوت اثناء إقامتهم في مصر من أجل مباراة الاياب لدوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "مثل هذه الممارسات هدفها زعزعة استقرار فريقنا المحلي وتضر به من خلال كثرة التنقل ومثل هذه الأفعال لا تستحق أن تكون جزء من كرة القدم الأفريقية".

وأستكمل: "لذلك نظهر كافة دعمنا وتضامننا مع نادي جينيراسيون فوت من أجل العدالة وللانتصار للعب النظيف".

بيان جديد من اتحاد الكرة بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

وأصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بيانا رسميا جديدا حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء نص البيان كالتالي: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن، كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية محل اهتمام وحرص من جميع المسئولين في الدولة.

وتابع: "وعلى هذا الأساس لم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم خيار آخر وفق ما ورد إليه من مكاتبات من الجهات المعنية بعدم إقامة مباريات بحضور جماهيري الأسبوع الماضي سوى بستاد برج العرب حماية للجماهير، لا سيما أن ستاد برج العرب قد شهد نجاحا كبيرا لدى استضافته لنهائي بطولة كأس مصر ومباراة السوبر بحضور جماهيري".

واختتم البيان: "وفق ذلك تم التعامل مع مباريات الاتحاد السكندري والأهلي والزمالك والمصري وجميعها من الأندية ذات الشعبية الكبيرة خاصة الأهلي والزمالك اللذين تشهد مباريات كل منهما اقبالا جماهيريا".