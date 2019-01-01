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الاتحاد السوداني يٌقرر فصل موظف بسبب محمد صلاح

11:14 م | السبت 05 أكتوبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
الاتحاد السوداني يٌقرر فصل موظف بسبب محمد صلاح

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 كشف الاتحاد السوداني لكرة القدم عن بعض الحقائق الجديدة الخاصة بالتصويت لمحمد صلاح الدولي المصري ولاعب ليفربول، في جائزة الأفضل في العالم واحتلاله المركز الرابع بعد ليونيل ميسي ورونالدو وفيرجيل فان دايك.

وقال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور كمال شداد في تصريحات أبرزتها صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن المدرب المسئول عن المنتخب السوداني لم يصوت لصالح الأرجنتيني"ميسي" بالقول ان "هاكرز" تسبب في كل ذلك.

وقالت صحيفة كفر ووتر نقلًا عن مصادر لـ"سودانا فوق أون لاين" أن الاتحاد السوداني استبعد تماما إمكانية الدخول إلى ايميل المراسلات و إنّ رئيس الاتحاد كمال شداد وأعضاء مجلسه قرروا فصل المستشار التقني لاتحاد الكرة مازن أبوسن، على خلفية ما حدث.

وقال شداد أن لم يتم تغيير الباسورد الخاص بمخاطبات اتحاد الكرة السوداني مع الفيفا وقضية تحويل صوت مدرب منتخب السودان الكرواتي زدرافكو لوجارزسيتش من لاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى اللاعب ميسي. 

الاتحاد السوداني يفتح تحقيقًا بسبب صوت "صلاح": لا نقبل إطلاقًا تغيير اختيارات مدربنا

وقرر الاتحاد السوداني تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث للمدرب الفريق الكرواتي زدرافكو لوجارزسيتش والذي إختار محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ولاعب ليفربول في تصويت جائزة الأفضل في العالم والتي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني نصر الدين حميدتي، في تصريحات لـ"باج نيوز" السوداني، أن التوقيع الذي أظهره الاتحاد الدولي لا علاقة لها بتلك التوقيع الذي أرسله المدرب سابقًا وأنه لا تمثله نهائيًا.

وكشف حميدتي خلال تصريحات الصحفية، أن الاتحاد السوداني كون لجنة للتحقيق في الواقعة، مؤكدًا أن رئيس الاتحاد كمال شداد أجرى اتصالاً بالفيفا وطالب بفتح تحقيق من جانبهم في الأمر لأن ما حدث أمر غير مقبول.

وأكد الموقع السوداني أن في وقت لاحق ألمح قيادي بارز إلى هناك شخصيات في اتحاد كرة القدم السوداني تحوم حولهم الاتهامات لما جرى بشأن الواقعة، وأن الأمين العام حسن أبو جبل يعد على رأسها.

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