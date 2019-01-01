الاتحاد السوداني يٌقرر فصل موظف بسبب محمد صلاح

أحدث الأخبار
صلاح
كشف الاتحاد السوداني لكرة القدم عن بعض الحقائق الجديدة الخاصة بالتصويت لمحمد صلاح الدولي المصري ولاعب ليفربول، في جائزة الأفضل في العالم واحتلاله المركز الرابع بعد ليونيل ميسي ورونالدو وفيرجيل فان دايك.
وقال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور كمال شداد في تصريحات أبرزتها صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن المدرب المسئول عن المنتخب السوداني لم يصوت لصالح الأرجنتيني"ميسي" بالقول ان "هاكرز" تسبب في كل ذلك.
وقالت صحيفة كفر ووتر نقلًا عن مصادر لـ"سودانا فوق أون لاين" أن الاتحاد السوداني استبعد تماما إمكانية الدخول إلى ايميل المراسلات و إنّ رئيس الاتحاد كمال شداد وأعضاء مجلسه قرروا فصل المستشار التقني لاتحاد الكرة مازن أبوسن، على خلفية ما حدث.
وقال شداد أن لم يتم تغيير الباسورد الخاص بمخاطبات اتحاد الكرة السوداني مع الفيفا وقضية تحويل صوت مدرب منتخب السودان الكرواتي زدرافكو لوجارزسيتش من لاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى اللاعب ميسي.
وقرر الاتحاد السوداني تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث للمدرب الفريق الكرواتي زدرافكو لوجارزسيتش والذي إختار محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ولاعب ليفربول في تصويت جائزة الأفضل في العالم والتي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني نصر الدين حميدتي، في تصريحات لـ"باج نيوز" السوداني، أن التوقيع الذي أظهره الاتحاد الدولي لا علاقة لها بتلك التوقيع الذي أرسله المدرب سابقًا وأنه لا تمثله نهائيًا.
وكشف حميدتي خلال تصريحات الصحفية، أن الاتحاد السوداني كون لجنة للتحقيق في الواقعة، مؤكدًا أن رئيس الاتحاد كمال شداد أجرى اتصالاً بالفيفا وطالب بفتح تحقيق من جانبهم في الأمر لأن ما حدث أمر غير مقبول.
وأكد الموقع السوداني أن في وقت لاحق ألمح قيادي بارز إلى هناك شخصيات في اتحاد كرة القدم السوداني تحوم حولهم الاتهامات لما جرى بشأن الواقعة، وأن الأمين العام حسن أبو جبل يعد على رأسها.
مانشستر سيتي
0
:
0
03:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون واندررز
آرسنال
0
:
0
03:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
ساوثهامتون
0
:
0
03:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
نيوكاسل يونايتد
0
:
0
05:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
ليل
0
:
0
03:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيم أولمبيك
رين
0
:
0
05:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستاد ريمس
سانت إتيان
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
01:30 PMالدوري الألماني
أوجسبورج
فولفسبورج
0
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
يونيون برلين
آينتراخت فرانكفورت
0
:
0
06:30 PMالدوري الألماني
فيردر بريمن
ريال مايوركا
0
:
0
12:00 PMالدوري الإسباني
إسبانيول
سيلتا فيجو
0
:
0
02:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيك بلباو
ريال بلد الوليد
0
:
0
04:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
ريال سوسييداد
0
:
0
06:30 PMالدوري الإسباني
خيتافي
برشلونة
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
إشبيلية
فيورنتينا
0
:
0
12:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
أودينيزي
أتلانتا
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ليتشي
روما
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
كالياري
بولونيا
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
لاتسيو
تورينو
0
:
0
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
نابولي
إنتر ميلان
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
يوفنتوس
أدو دين هاج
0
:
0
12:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أياكس
فورتانا سيتارد
0
:
0
02:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فينورد روتردام
بي إس في آيندهوفن
0
:
0
04:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
في في في فينلو
فيليم 2 تيلبورج
0
:
0
04:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إي زد آلكمار
سيفاس سبور
0
:
0
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
أنقرة جوجو
بشكتاش
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
ألانياسبور
غازي عنتاب سبور
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
بلدية إسطنبول
تشايكور ريزا سبور
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
طرابزون سبور
حسنية أكادير
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نهضة بركان
الدفاع الحسني الجديدي
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الوداد الرياضي
الرجاء الرياضي
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نادي الرجاء الملالي
الجيش الملكي
0
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
أولمبيك آسفي
الجونة
0
:
0
03:00 PMالدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
حرس الحدود
0
:
0
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
طنطا
طلائع الجيش
0
:
0
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
بيراميدز
الزمالك
0
:
0
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
نادي مصر
تعليقات الفيسبوك