الترجي لـ"الوطن سبورت": سنواجه الزمالك في السوبر الأفريقي بقطر

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الترجي التونسي
كشف الترجي التونسي عن مكان السوبر الأفريقي أمام الزمالك، والذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وقال وليد العارم، عضو مجلس إدارة الترجي التونسي، في تصريحاته لـ"الوطن سبورت": "السوبر الأفريقي سيُقام في قطر كما حدث الموسم الماضي حينما لعبنا أمام الرجاء".
وبسؤاله عن التقارير المنتشرة والتي تٌشير إلى إمكانية إقامة السوبر الأفريقي في تونس وبالتحديد على ملعب رادس قال العارم: "نتمنى إقامته في تونس سيكون أفضل لنا".
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مكان إقامة مباراة الزمالك والترجي التونسي بالسوبر الأفريقي، حيث يلتقي الفريقين، بعدما نجح الترجي في حصد دوري أبطال أفريقيا والزمالك توج بالكونفدرالية على حساب نهضة بركان.
وقال شيهو ديكو، عضو لجنة المسابقات ونائب رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في تصريحاته لـ"الوطن سبورت": "من المعروف أن الاتحاد الأفريقي يمتلك عقدًا مع قطر لإقامة السوبر الأفريقي لمدة 3 مواسم هناك".
وتابع: "ننتظر فقط الموافقة على التاريخ وتوقيت المباراة من المسؤولين في قطر لأجل إقامة السوبر بين الزمالك والترجي هناك، وذلك حسب العقد المبرم بين كاف والمسؤولين في قطر".
رحب رئيس نادي الزمالك بالدخول في صدام مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، حال تحديه لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي في قطر.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية لقناة "الحدث اليوم": "لن ألعب في قطر، وأهلًا بالمشاكل مع الاتحاد الأفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشاكل مع النادي الأبيض، وفريقي على استعداد لمواجهة الترجي التونسي في تونس، لأنه شعب شقيق، لكن لن أرسل فريقي إلى قطر من أجل الحصول على صفيحة".
وشدد رئيس القلعة البيضاء: "لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثالثة، ورد فعلي على هذا الأمر سيكون غير متوقع وبه مفاجآت عديدة".
وهدد "كاف" أي نادي ينسحب من السوبر الأفريقي، خاصة بعدما قرر نادي الزمالك عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بسبب قرار "كاف" بإقامة السوبر الأفريقي بدولة قطر بسبب العقد المُبرم بين الاتحاد الأفريقي وقطر.
وقال الغاني الحاجي جاولا عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في تصريحات خاصة للوطن سبورت: "النادي الذي ينسحب من السوبر الأفريقي سيواجه الكثير من العقوبات قوية والصارمة من قبل الاتحاد الأفريقي".
ولم يذكر جاولا أي من العقوبات التي من الممكن أن توقع على النادي المٌنسحب من بطولة السوبر الأفريقي.
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