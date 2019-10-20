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مصدر بـ"كاف": خاطبنا الاتحاد القطري لتحديد موعد السوبر الأفريقي في يناير

01:28 م | الأحد 20 أكتوبر 2019
كتب: عثمان إبراهيم
مصدر بـ"كاف": خاطبنا الاتحاد القطري لتحديد موعد السوبر الأفريقي في يناير

لاعبو الزمالك يحتفلون بالكونفدرالية الأفريقية

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قال مصدر داخل لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن "كاف" خاطب الاتحاد القطري، رسميا، يطالبه بتحديد موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي، بين الترجي التونسي والزمالك المصري.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "هناك استقرار على خوض المباراة في يناير المقبل، وحدد موعدين لها، يختار الاتحاد القطري أحدهما، حتى الإعلان عن موعد المباراة بشكل رسمي".

وأضاف المصدر، أن هناك عقدا مبرما بين "كاف" والاتحاد القطري، باستضافة الأخير لثلاثة نسخ من كأس السوبر الأفريقي، لُعب منها واحدة فقط وتتبقى نسختان.

وسيكون طرفا مباراة السوبر الأفريقي، الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، والزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية.

واستضافت قطر النسخة الماضية من مباراة السوبر الأفريقي، والتي جمعت فريقي الترجي التونسي والرجاء المغربي، وحقق الأخير الانتصار بهدفين مقابل هدف.

الاتحاد الأفريقي سيخبر الترجي والزمالك بموعد مباراة السوبر الأفريقي

ويفاضل الاتحاد القطري بين النصف الأول من شهر يناير المقبل، أو الثاني لتحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي، خاصة أن تلك المباراة ستقام بعد نهاية كأس العالم للأندية الذي سيقام في قطر أيضا، في الفترة بين 11 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وبعد تحديد الاتحاد القطري لكرة القدم موعد مباراة السوبر الأفريقي، سيقوم بإخبار الـ"كاف" بهذا الموعد، ويقوم الاتحاد الأفريقي بدوره، ويبلّغ طرفي المباراة وهما ناديي الترجي والزمالك.

يُذكر أن رئيس نادي الزمالك، أعلن رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي حال خوضها في قطر، وهو ما يهدد الفارس الأبيض بالعقوبات حال إصرار رئيس النادي وانسحب الفريق من تلك المباراة.

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