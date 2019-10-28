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خاص.. الاتحاد التونسي: النجم الساحلي لن يواجه الأهلي في سوسة.. كاف يحسم الملعب

02:03 م | الإثنين 28 أكتوبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
خاص.. الاتحاد التونسي: النجم الساحلي لن يواجه الأهلي في سوسة.. كاف يحسم الملعب

الأهلي والنجم الساحلي التونسي

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نفى الاتحاد التونسي لكرة القدم استضافة ملعب النجم الساحلي مبارياته في دور المجموعات، خاصة مباراته الأولى أمام الأهلي، بالجولة الأولى 29 نوفمبر المقبل.

وأكد قيس رقاز، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لـ"الوطن سبورت"، عدم تحديد ملعب الأهلي والنجم الساحلي حتى هذه اللحظة، موضحا بأن التقارير المنشورة حول اختيار ستاد رادس ساحة للقاء هي مجرد اجتهادات فقط.

وتابع رقاز، في تصريحه الخاص: "الاتحاد التونسي ينتظر فقط زيارة الاتحاد الأفريقي للملاعب من أجل تحديد جميع ملاعب الأندية التونسية التي ستشارك في دوري الأبطال والكونفدرالية، ومن بينها ملعب النجم، خاصة وأن ملعبه في سوسة لا يصلح في الوقت الحالي بسبب بعض الأعمال".

استكمل: "النجم بالتعاون مع الاتحاد التونسي اختار 3 ملاعب من أجل خوض مبارياته الأفريقية على أحدهم، هي حمام سوسة، والمنستير، ورادس".

مجموعة قوية للأهلي في دوري أبطال أفريقيا 

وحدد الاتحاد الأفريقي مواعيد أول ثلاث مباريات لجميع المجموعات ومن بينها الأولى التي تضم الأهلي رفقة الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز والنجم الساحلي، يلتقي بطل مصر النادي التونسي 29 نوفمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن باقي مواعيد المباريات خلال الفترة المقبلة.

الأهلي لم ينجح في الفوز بالبطولة منذ 2013 تحت قيادة محمد يوسف، بعد الفوز على أورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا، ولكن المارد الأحمر نجح في التأهل لنهائي البطولة مرتين متتاليين أمام الترجي والوداد، ولكنه لم ينجح في الفوز بها.

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