للمرة الأولى.. "كاف" يعين طاقم تحكيم نسائي في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي تعيين طاقم تحكيم نسائي خلال منافسات أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في مصرـ خلال الفترة من الثامن حتى الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل.

وجاء ذلك الأمر ليكون المرة الأولى في تاريخ البطولة، والثانية في تاريخ البطولات الأفريقية بشكل عام، التي يجرى فيها الاستعانة بطاقم تحكيم نسائي في بطولة للرجال، وفقًا لالتزام "كاف" بضم المزيد من الحكام السيدات في مسابقاته، والذي بدأ بتعيين حكمة لمباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما في تنزانيا أبريل الماضي للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد القاري.

وفي السياق نفسه، صرح إيدى ماييه مدير لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لموقع "كاف" الرسمي، بأن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وستكون البطولة بها أجواء منافسة كبيرة، متابعا: "قررنا وجود سلمى موكاسانجا، وهى أحد أفضل المحكمات من السيدات وسبق وأدارت مباريات في كأس العالم للسيدات الأخيرة التي أقيمت في فرنسا".

مصر تواجه مالي بضربة البداية

ويواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره مالي في افتتاح منافسات البطولة يوم الثامن من نوفمبر المقبل، حيث يتواجد الفراعنة بالمجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي.

ويسعى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وجهازه المعاون، لتحقيق ربة بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط على حساب مالي.