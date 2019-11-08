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رسميا.. كاف يفسخ عقد البث مع "لاجاردير" و"بي إن سبورتس" في مهب الريح

11:29 ص | الجمعة 08 نوفمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
رسميا.. كاف يفسخ عقد البث مع "لاجاردير" و"بي إن سبورتس" في مهب الريح

الاتحاد الأفريقي ينهي شراكته مع لاجاردير سبورتس

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، انتهاء تعاقده مع شركة " لاجاردير سبورتس" الفرنسية للتسويق.

وأوضح "كاف" في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد البيان الصادر يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر الجاري من قبل الشركة الفرنسي لاجاردير سبورتس، والمتعلق باتفاقية موقعة في عام 2016 بيننا وبين الشركة الفرنسي، يوضح "كاف" ما يلي: "في 2017، وجدت هيئة المنافسة المصرية (ECA) أن الاتفاقية خرقت قواعد المنافسة خاصة أنه تم تعيين لاجارديز كوكيل حصري لحقوق التسويق والبث التلفزيوني الخاص بالاتحاد الأفريقي لمدة 20 عاما بدون انقطاع أو مناقصة مفتوحة".

وتابع البيان: "بموجب القرار نفسه، أعلنت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن الاتفاقية لاغية وباطلة وفرضت عددا من سبل الانتصاف على الاتحاد الأفريقي، وشملت هذه العلاجات الالتزام بإنهاء الاتفاقية على الفور وتعليق آثارها داخل السوق المصرية".

وأشار بيان "كاف": "أصدرت المحاكم الاقتصادية في القاهرة حكمين في 2018-2019 (قضيتان رقم 397/2017 ورقم 434/2019) حيث بات المسؤولين السابقين في كاف، عيسى حياتو، الرئيس السابق، وهشام العمراني، الأمين العام السابق، هشام العمراني، الذين وقعوا على الاتفاقية، متهمين بسلوك مخالف للاحتيال والتزوير، وفرضوا غرامة قدرها 500 مليون جنيه على كل منهما، وعند الاستئناف تم تخفيض الغرامة لـ200 مليون جنيه وتم اعتبار كاف مسئولا بشكل مشترك عن دفع هذه الغرامة".

وواصل "كاف": "في 2017 أيضا، قامت اللجنة المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "CCC" بتقييم أن الاتفاقية تنتهك لوائح المنافسة، وأوصت بفرض عقوبة مالية على كاف واعتماد بعض سبل الانتصاف بما في ذلك إنهاء الاتفاقية"، مؤكدا: "بالنظر إلى التطورات المذكورة أعلاه لم يكن لدى كاف خيار سوى إنهاء الاتفاقية".

واستطرد الاتحاد الأفريقي: "إنهاء الاتفاقية لم يكن قرارا من جانب واحد كما تم عرضه بشكل خاطئ في البيان الصحفي الأخير الصادر عن الشركة الفرنسية، وإنهاء الاتفاقية هو النتيجة القانونية لقرار اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وأحكام المحاكم المصرية والتوصيات والقرارات الوشيكة الصادرة عن لجنة التنسيق المركزية".

الاتحاد الأفريقي ينهي تعاقده مع لاجاردير سبورتس

وأتم كاف بيانه الرسمي: "تمت دعوة لاجاردير لمناقشة الخطوات التالية المناسبة والتعاون لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه الرعاة وأصحاب الحقوق ومشجعي كرة القدم، فيما يتعلق بالمسابقات الحالية". 

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