عاجل.. ماني يسجل الهدف الثالث لليفربول برأسية في شباك مانشستر سيتي

نجح فريق ليفربول في تسجيل الهدف الثالث في مرمى فريق مانشستر سيتي عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 51 في المباراة، التي تجمع بينهما في الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وجاء الهدف برأسية متقنة من الجناح السنغالي ساديو ماني بعد عرضية مميزة من جوردان هيندرسون من الجانب الأيمن للريدز.

ويسعى ليفربول للفوز من أجل توسيع الفارق مع السيتي للنقطة التاسعة، فيما يسعى السيتي للفوز من أجل تقليص عدد النقاط، وبدأ اللقاء مشتعلا، خاصة بعدما باغت الريدز السيتي بهدف صاروخي عن طريق البرازيلي فابينيو، وجاء الهدف الثاني عن طريق محمد صلاح من رأسية رائعة بعد عرضية ولا أروع من روبرتسون.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: أليسون بيكر.

في الدفاع: ألكسندر أرنولد - لوفرين - فيرجيل فان دايك - روبرتسون.

في الوسط: فابينيو - فاينالدوم - هيندرسون.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو - ساديو ماني.

جوارديولا يهاجم الليفر برحيم ستيرلينج وأجويرو

بينما دفع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالتشكيل التالي لمواجهة ليفربول:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

وفي خط الدفاع: والكر، ستونز، فرناندينيو، أنجلينو.

وفي خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، جوندوجان.

وفي خط الهجوم: برناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، أجويرو.

ويتواجد على دكة بدلاء مانشستر سيتي: كارسون، كانسيلو، أوتامندي، فودين، ديفيد سيلفا، رياض محرز، جيسوس.