أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ليفربول يسحق مانشستر سيتي بثلاثية في ليلة توهج محمد صلاح (فيديو)

لحظة تدخل الأمن لاحتواء أزمة لاعبي الأهلي وجماهير الإسماعيلي بدوري الشباب (فيديو)

80 دقيقة.. غضب كلوب بعد هدف مانشستر سيتي الأول في شباك ليفربول

عاجل.. السيتي يقلص الفارق أمام ليفربول عن طريق سيلفا

عاجل.. ماني يسجل الهدف الثالث لليفربول برأسية في شباك مانشستر سيتي

07:42 م | الأحد 10 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل.. ماني يسجل الهدف الثالث لليفربول برأسية في شباك مانشستر سيتي

ليفربول

أخبار متعلقة

نجح فريق ليفربول في تسجيل الهدف الثالث في مرمى فريق مانشستر سيتي عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 51 في المباراة، التي تجمع بينهما في الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وجاء الهدف برأسية متقنة من الجناح السنغالي ساديو ماني بعد عرضية مميزة من جوردان هيندرسون من الجانب الأيمن للريدز.

ويسعى ليفربول للفوز من أجل توسيع الفارق مع السيتي للنقطة التاسعة، فيما يسعى السيتي للفوز من أجل تقليص عدد النقاط، وبدأ اللقاء مشتعلا، خاصة بعدما باغت الريدز السيتي بهدف صاروخي عن طريق البرازيلي فابينيو، وجاء الهدف الثاني عن طريق محمد صلاح من رأسية رائعة بعد عرضية ولا أروع من روبرتسون.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: 

في حراسة المرمي: أليسون بيكر.

في الدفاع: ألكسندر أرنولد - لوفرين - فيرجيل فان دايك - روبرتسون.

في الوسط: فابينيو - فاينالدوم - هيندرسون.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو - ساديو ماني.

جوارديولا يهاجم الليفر برحيم ستيرلينج وأجويرو

بينما دفع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالتشكيل التالي لمواجهة ليفربول:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

وفي خط الدفاع: والكر، ستونز، فرناندينيو، أنجلينو.

وفي خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، جوندوجان.

وفي خط الهجوم: برناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، أجويرو.

ويتواجد على دكة بدلاء مانشستر سيتي: كارسون، كانسيلو، أوتامندي، فودين، ديفيد سيلفا، رياض محرز، جيسوس.

أخبار قد تعجبك

محمد صلاح يؤكد جاهزيته للانضمام للمنتخب: متحمس للفوز بأمم أفريقيا

استطلاع رأى

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إشبيلية

    إشبيلية

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ميلان

    ميلان

  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إمين

    إمين

  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • بوافيستا

    بوافيستا

  • 0

    :

    0

    11:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتو

    بورتو

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 3

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 2

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • ليفربول

    ليفربول

  • 3

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • رين

    رين

  • 3

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أميان

    أميان

  • نانت

    نانت

  • 2

    :

    3

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • مونبيليه

    مونبيليه

  • 3

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • تولوز

    تولوز

  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • 3

    :

    1

    02:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • 0

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • فرايبورج

    فرايبورج

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الألماني
  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • 3

    :

    1

    01:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فياريال

    فياريال

  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • 2

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ليفانتي

    ليفانتي

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 3

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إسبانيول

    إسبانيول

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • أوساسونا

    أوساسونا

  • كالياري

    كالياري

  • 5

    :

    2

    01:30 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • أودينيزي

    أودينيزي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سبال

    سبال

  • لاتسيو

    لاتسيو

  • 4

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ليتشي

    ليتشي

  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • بارما

    بارما

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • روما

    روما

  • أياكس

    أياكس

  • 4

    :

    0

    01:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أوتريخت

    أوتريخت

  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • 3

    :

    2

    05:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فالفايك

    فالفايك

  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • 1

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • 1

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتيمونينسي

    بورتيمونينسي

  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • 1

    :

    1

    01:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 1

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 2

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • بشكتاش

    بشكتاش

  • 1

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • اتحاد تطاوين

    اتحاد تطاوين

  • نادي حمام الأنف

    نادي حمام الأنف

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نجم المتلوي

    نجم المتلوي

  • النادي الإفريقي

    النادي الإفريقي

  • 2

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • الترجي

    الترجي

  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نادي الرجاء الملالي

    نادي الرجاء الملالي

  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • 0

    :

    1

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نهضة بركان

    نهضة بركان

الأكثر قراءة

ضرب بالبوكس وتقطيع فانلات.. تفاصيل "خناقة شوارع" في الزمالك

عاجل.. تجدد إصابة محمود متولي وغيابه لمدة 5 أسابيع

عاجل.. 7 قرارت مهمة في اجتماع مجلس الأهلي
فايلر يؤجل تقرير صفقات الأهلى وقائمة الراحلين بسبب فشل معسكر الإمارات