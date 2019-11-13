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مدرب غانا: "منمناش" بعد الخسارة من مصر.. وهدفنا الفوز على مالي

12:40 م | الأربعاء 13 نوفمبر 2019
كتب: عثمان إبراهيم
مدرب غانا: "منمناش" بعد الخسارة من مصر.. وهدفنا الفوز على مالي

إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي

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قال إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي، إن فريقه لديه فرصة للتأهل للمرحلة المقبلة، خصوصًا أن مالي لا تمتلك نقاط، وذلك قبل مواجهة المنتخبين، غدا الخميس، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وأضاف "تانكو"، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أظن أن مالي لن تتراخى في المباراة، مباراة الغد في منتهي الصعوبة للفريقين"، مشيرا إلى أنه متفائل جدا بلاعبيه لحصد النقاط الثلاث والحفاظ على فرصه في التأهل للدور المقبل.

وأكد المدير الفني الغاني أنه لسوء الحظ فريقه خسر في آخر دقيقة أمام مصر، وكرة القدم هي لعبة الدقائق الأخيرة، مشددا على أن المشجعين خلف منتخب مصر كان لهم دور كبير، كما أن بعض لاعبي فريقه أصابهم الإرهاق في الدقائق الأخيرة.

وواصل مدرب غانا تصريحاته قائلا: "بعد الانتهاء من مباراة مصر كان من الصعب لنا أن ننام، لذا استغلينا الفرصة وتحدثت معهم بالفندق عن الخسارة وضرورة الفوز على مالي في مباراة الغد".

تانكو يؤكد عدم اهتمامه بمباراة مصر والكاميرون 

وأكد أنه بالرغم من خروج مالي من المسابقة ولكنهم لا يريدون أن يكونوا في ذيل الجدول، لذا ستكون مباراة صعبة، مضيفا: "نلعب على الفوز وننتظر نتيجة مباراة مصر والكاميرون، وسنركز في مباراتنا فقط ولن نلتفت للمباراة الأخرى، ونفوز على مالي وننتظر نتيجة المباراة بين مصر والكاميرون، لن نرضى بأن نكون في ذيل المجموعة لذا نلعب على الفوز".

وخسر منتخب غانا أمام مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن تعادل 1-1 أمام الكاميرون في الجولة الأولى، فيما يواجه مالي في الثامنة مساء الغد على ستاد السلام بالجولة الثالثة.

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