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مدرب جُزر القُمر: نسعى لتجاوز مصر.. وهدفنا التأهل لكان 2021

05:37 م | السبت 16 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
مدرب جُزر القُمر: نسعى لتجاوز مصر.. وهدفنا التأهل لكان 2021

أمير عبدو

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أعرب المدير الفني لمنتخب جرز القُمر، أمير عبدو، عن ثقته في لاعبيه في تقديم مباراة جيدة أمام المنتخب المصري في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، في المباراة التي ستجمع المنتخبين بعد غد الاثنين، بجزر القمر.

وقال عبدو، في تصريحات إذاعية لراديو فوت إنترناسيونال: "أملنا هو التأهل، هناك أهمية كبيرة لأول مباراتين، لقد أدينا مهمتنا في أول مباراة، والآن سنواجه مصر على ملعبنا الجديد، ونسعى للفوز بتلك المباراة".

وأكد عبدو، خلال حديثه، على أن منتخب بلاده سيخوض مباراته أمام الفراعنة على الملعب الجديد للمنتخب والذي سيتسع لـ15 ألف مشجع، خاصة بعدما ترك منتخب جزر القمر الملعب الجديد للمنتخب المصري للتدريب.

واستكمل: "الجماهير في جزر القمر تنتظر منا عمل شاق، من التواجد مرة أخرى في أمم أفريقيا، وننتظر مصر بكل قوة، وهدفنا الاستمرار في العمل لجمع أكبر عدد من النقاط من أجل بلوغ الهدف الذي حددناه مع اللاعبين".

مدرب جزر القمر: نتمنى التواجد في أمم أفريقيا المقبلة

واختتم حديثه عن التأهل إلى أمم أفريقيا من جديد، قائلًا: "نتمنى أن نتواجد في أمم أفريقيا، حدث لنا حالة من الملل من مواجهة المنتخبات الصغيرة، والفريق لديه تركيز كبير قبل مواجهة الفراعنة الجولة المقبلة خاصة بعد تجاوز منتخب توجو في الجولة الأولى".

وكان منتخب مصر تعادل أمام كينيا في الجولة الأولى على ملعبه ووسط جماهيره 1-1، فيما نجح منتخب جزر القمر في الفوز على توجو خارج الديار بهدف دون رد.

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