بعد انتهاء الأزمة مع الأهلي.. كوليبالي يشارك لأول مرة مع النجم الساحلي

شارك سليماني كوليبالي، لاعب النجم الساحلي، مع فريقه لأول مرة في مباراة ودية أمام فريق البنزرتي اليوم، وانتهت بنتيجة التعادل بهدفين لكل فريق.

ونجحت إدارة النجم الساحلي في وقت سابق في إنهاء أزمة كوليبالي مع النادي الأهلي، حيث تنتظر بشكل رسمي قيده مع الفريق محليًا وأفريقيًا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشدد نادي النجم الساحلي التونسي، على أنه لا توجد أي أزمة مع النادي الأهلي، وأن الأمور سارت على ما يرام بين الفريقين، وانتهت المفاوضات بكل سلاسة، في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع الناديين الكبيرين.

الأهلي والنجم الساحلي يصطدمان يوم 29 نوفمبر الجاري

ويصطدم الأهلي بالنجم الساحلي يوم 29 من الشهر الجاري في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وحسبما أعلن النادي الأهلي عن طريق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ستقام المباراة على ملعب رادس، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يوافق حتى الآن على خوض النجم الساحلي مبارياته على ملعب رادس.

وأكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي، على أن المباراة ستقام بنسبة كبيرة على ملعب رادس، لعدم وجود بديل لملعب رادس نهائيًا، مشددًا على أن إدارة ناديه كانت تريد تأجيل مباراة الأهلي لمدة 24 ساعة، إلا أن الاتحاد الأفريقي رفض طلب النجم.