خاص.. جاريدو مدربا للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

أكد النجم الساحلي التونسي تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي، مدربًا للفريق، على أن يقود الفريق أمام الأهلي في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

ومن المقرر أن يقود جاريدو تدريب الفريق بشكل رسمي بدءًا من الغد، خاصة وأنه سيعقد جلسة مع إدارة النادي التونسي اليوم من أجل الاتفاق على كل البنود.

وأكد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي، أن جاريدو في تونس من أجل التوقيع الرسمي على العقد من أجل قيادة الفريق، وسيكون متواجدًا في مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

وستكون المباراة الأولى لجاريدو مع النجم أمام فريق اتحاد بن قردان في الدوري التونسي يوم 26 من الشهر الجاري.

الأهلي والنجم الساحلي يوم 29

ويصطدم الأهلي بالنجم الساحلي يوم 29 من الشهر الجاري على ملعب رادس في أولى جولات دوري أبطال أفريقيا، على أن يطير الأهلي لتونس يوم 26 من الشهر الجاري.

ووافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ قليل على إقامة مباراة الأهلي والنجم الساحلي على ملعب رادس بشكل رسمي، خاصة وأن النجم اختار ملعب رادس ليكون ملعبه في مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بسبب غلق ملعب سوسة من أجل الصيانة.

وسيخوض النجم مباراة في الدوري قبل مواجهة الأهلي في أفريقيا، وكذلك سيخوض الأهلي مباراة أمام الجونة بالدوري يوم 25 من الشهر الجاري قبل الصدام بالنجم الساحلي.