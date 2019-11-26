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جروس: تجربتي مع الزمالك كانت مذهلة.. وطريقي مع أهلي جدة أشبه بالفيلم السينمائي

02:52 ص | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
جروس: تجربتي مع الزمالك كانت مذهلة.. وطريقي مع أهلي جدة أشبه بالفيلم السينمائي

كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة

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أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، أن تجربته داخل نادي الزمالك وتحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية كانت مذهلة بالنسبة له. 

وأضاف "جروس"، خلال تصريحات عبر برنامج "صدى الملاعب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي": "تجربتي مع نادي الزمالك مذهلة ووقت مذهل جدا في الزمالك، كان لدي عناصر ممتازة، ولكن التجربة استمرت لسنة فقط، وهذا كل ما يمكنني التحدث عنه". 

كريستيان جروس: أنا أعشق أهلي جدة وتجربته معه أشبه بالفيلم السينمائي 

وتطرق المدير الفني السويسري للحديث عن أهلي جدة قائلا: "أنا سعيد بالفوز بمباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي، وحزين لخسارة الفريق لحارسه محمد العويس الذي تعرض لإصابة قوية، لا أدري كم سيغيب عن الملاعب وحارس شجاع وكان متحمس جدا بعد عودته وتألقه مع المنتخب أتمنى أن يعود إلينا سريعا". 

وأردف: "دائما أبحث عن الفوز والاستمرار في الانتصارات، علينا بذل جهد أكبر لوضع الفريق في مكان يستحقه، أنا دائما أشعر أنني في بيتي هنا في الأهلي وفي جدة بالذات، أنا أحب هذا النادي، لذلك عندما تم استدعائي من جديد وافقت".

وأشار إلى أن تجربته مع نادي أهلي جدة أشبه بالفيلم السينمائي، وهو الآن في جزء جديد منه، ولكن مع بعض الممثلين الجدد وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة.

وشدد على أن الروح المعنوية والروح القتالية من أهم الأشياء التي تساعد على تحقيق الانتصار، يجب على الفريق أن يعمل بجد ويلعب على الاستحواذ للفوز في المباريات، مختتما تصريحاته: "يجب على اللاعبين أن يعلموا أن من يرتدي قميص الأهلي عليه بذل قصارى جهده به". 

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