صحف السودان: الأهلي في حالة رعب بسبب الهلال.. وفايلر يغير طريقة اللعب

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الأربعاء، بمباراة الأهلي والهلال السوداني، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرصت صحيفة "أخبار اليوم" السودانية، على تذكير الأهلي وجماهيره، بلقاء الفريقين في 2007، عندما انتصر الهلال بثلاثة أهداف دون رد، وكشفت الصحيفة أن لاعبي الهلال فور وصولهم إلى القاهرة قاموا برفع ثلاثة أصابع في إشارة لتلك المباراة منذ 12 عاما.

وكتبت صحيفة "كورة" السودانية، أن الأهلي يعيش حالة من الرعب والخوف، خاصة بعد وصول بعثة فريق الهلال بشكل مبكر إلى القاهرة، بالإضافة إلى الزحف الجماهيري من السودان إلى مصر.

وكشفت الصحيفة، أن فريق الهلال السوداني خاض تدريبات مغلقة وسرية استعدادًا لمواجهة الأهلي بعد غد.

فوز الهلال المحلي معنوي قبل مواجهة الأهلي

وتحدثت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، عن القلق الذي يشعر به السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي قبل مواجهة الهلال، موضحة أن ثنائي فريق الهلال محمد موسى ووليد الشعلة هما سبب قلق وتوتر المدرب السويسري.

وادعت الصحيفة أن "فايلر" سيغير طريقة اللعب إلى "3-5-2" أملا في إيقاف خطورة ثنائي الهلال.

وركزت صحيفة "أخبار السودان" على فوز فريق الهلال المحلي على حساب فريق حي الوادي نيالا بهدف مقابل لا شيء، قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن الدفعة الأولى من مجموعة "أولتراس بلو ليونز" من جماهير الهلال غادرت السودان متجهة إلى القاهرة لمؤازرة الفريق السوداني في مباراة الجمعة.

يُذكر أن الهلال السوداني يتصدر المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بعد الفوز على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ويتذيل الأهلي ترتيب المجموعة ذاتها، بعد الخسارة بهدف نظيف أمام النجم الساحلي التونسي.

ويلتقي الأهلي والهلال السوداني، على ملعب السلام، في التاسعة مساء بعد غد الجمعة، في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.