ميتشو لـ"الوطن سبورت": الهلال السوداني يفاوضني.. وأنا أكثر المدربين نجاحا

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن مسؤولي الهلال السوداني، تواصلوا مع وكيله من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما قرر النادي السوداني إقالة صلاح آدم، عقب الخسارة أمس، أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال "ميتشو" في تصريحات خاصة لـ "الوطن سبورت: "تواصل مسؤولو الهلال السوداني بالفعل مع وكيلي، وليس معي، من أجل التواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ولدي عروضا أيضًا بجانب عرض الهلال السوداني، ولكن سنرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة".

ميتشو: نادي الهلال السوداني يحبونني بشدة لأني الأكثر نجاحا معهم

واستكمل المدرب السابق لفريق الزمالك: "إنهم يحبونني في هذا النادي السوداني، لقد وصلت معهم لنصف نهائي الكونفدرالية عام 2010، وكذلك لنصف نهائي دوري الأبطال عام 2011".

وتابع بقوله: "أنا أكثر المدربين نجاحا في تاريخ الهلال السوداني"، في إشارة إلى نجاحاته السابقة مع الفريق خلال توليه مهمة تدريبهم من قبل.

وكان الزمالك قرر إقالة الصربي ميتشو، من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام إنبي، ثم أمام مازيمبي، في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، ويتواجد المدرب الصربي، في الوقت الحالي خارج مصر، خاصة بعدما اتفق مع مجلس إدارة الزمالك على الشق المادي المتعلق بمستحقاته وكذلك الشرط الجزائي.

ويتواجد الهلال السوداني في المجموعة الثانية رفقة الأهلي والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم ستارز، ويقبع في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على الفريق الزيمبابوي بالجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر بالنتيجة ذاتها أمام الأهلي ليلة أمس بالجولة الثانية.