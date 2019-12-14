الموعد والقنوات الناقلة.. 5 معلومات عن لقاء الترجي والهلال في مونديال الأندية

تنطلق، في الرابعة عصراً، مباراة قوية تجمع الهلال السعودي بنظيره الترجي التونسي، على ملعب جاسم بن حمد، في إطار مبارايات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر، من 11 ديسمبر وحتى 24 من الشهر ذاته.

القنوات الناقلة والمعلقين

ومن المقرر أن يذاع لقاء الترجي والهلال السعودي، عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي، على أن تنقل أيضاً من خلال قناة Alkass Three HD، بصوت هيكل الصغير، وتنقلها Alkass Six HD بتعليق خالد الحدي.

عودة جوميز والبريك

واستعاد الهلال "بطل دوري أبطال آسيا" جزء من قوته قبل المباراة المرتقية أمام الترجي، ذلك عقب عودة أوبافيتيمي جوميز ومحمد البريك، بعد التعافي من الإصابة التي ألمت بهما مؤخراً، وغيبتهم عن المبارايات الماضية للفريق السعودي.

مشوار تأهل الفريقين

وتأهل الهلال السعودي إلى كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تخطي عقبة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، بينما تواجد الترجي في المسابقة العالمية على خلفية حسمه للقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد.

مواجهات الفريقين

ويسجل الترجي التونسي الظهور الثالث في كأس العالم للأندية، عندما يصطدم بالهلال السعودي الذي يشارك للمرة الأولى، بينما ستصبح تلك هي المواجهة السادسة للفريقين، استطاع بطل دوري أبطال آسيا أن ينتصر مرة وحيدة، بينما حقق بطل دوري الأبطال انتصارين، ليحسم التعادل باقي المواجهات.