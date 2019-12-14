أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رغم الشكوك.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد

الهلال يعيد ترتيب أوراقه.. صدقي في الخرطوم الاثنين ونجم دجلة في الطريق

إنجاز تاريخي يراود ليفربول في مواجهة واتفورد بالدوري الإنجليزي

كلوب عن محمد صلاح قبل لقاء واتفورد: وجوده يصنع المعجزات

الموعد والقنوات الناقلة.. 5 معلومات عن لقاء الترجي والهلال في مونديال الأندية

10:56 ص | السبت 14 ديسمبر 2019
كتب: ندى قطب
الموعد والقنوات الناقلة.. 5 معلومات عن لقاء الترجي والهلال في مونديال الأندية

الهلال السعودي

أخبار متعلقة

تنطلق، في الرابعة عصراً، مباراة قوية تجمع الهلال السعودي بنظيره الترجي التونسي، على ملعب جاسم بن حمد، في إطار مبارايات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر، من 11 ديسمبر وحتى 24 من الشهر ذاته.

القنوات الناقلة والمعلقين

ومن المقرر أن يذاع لقاء الترجي والهلال السعودي، عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي، على أن تنقل أيضاً من خلال قناة Alkass Three HD، بصوت هيكل الصغير، وتنقلها Alkass Six HD بتعليق خالد الحدي.

عودة جوميز والبريك

واستعاد الهلال "بطل دوري أبطال آسيا" جزء من قوته قبل المباراة المرتقية أمام الترجي، ذلك عقب عودة أوبافيتيمي جوميز ومحمد البريك، بعد التعافي من الإصابة التي ألمت بهما مؤخراً، وغيبتهم عن المبارايات الماضية للفريق السعودي.

مشوار تأهل الفريقين

وتأهل الهلال السعودي إلى كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تخطي عقبة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، بينما تواجد الترجي في المسابقة العالمية على خلفية حسمه للقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد.

مواجهات الفريقين

ويسجل الترجي التونسي الظهور الثالث في كأس العالم للأندية، عندما يصطدم بالهلال السعودي الذي يشارك للمرة الأولى، بينما ستصبح تلك هي المواجهة السادسة للفريقين، استطاع بطل دوري أبطال آسيا أن ينتصر مرة وحيدة، بينما حقق بطل دوري الأبطال انتصارين، ليحسم التعادل باقي المواجهات.

أخبار قد تعجبك

محامى الزمالك عن شكوى كهربا: ممتدة لـ2021.. والحكم غرامة وإيقاف

استطلاع رأى

  • ليفربول

    ليفربول

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • واتفورد

    واتفورد

  • بيرنلي

    بيرنلي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بورنموث

    بورنموث

  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • ميتز

    ميتز

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مارسيليا

    مارسيليا

  • أنجيه

    أنجيه

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • موناكو

    موناكو

  • بريست

    بريست

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيس

    نيس

  • تولوز

    تولوز

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • أميان

    أميان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ديجون

    ديجون

  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نانت

    نانت

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فرايبورج

    فرايبورج

  • ماينز 05

    ماينز 05

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • بادربورن

    بادربورن

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • كولن

    كولن

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • فورتونا دوسلدورف

    فورتونا دوسلدورف

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الألماني
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • غرناطة

    غرناطة

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ليفانتي

    ليفانتي

  • ريال سوسييداد

    ريال سوسييداد

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • إيبار

    إيبار

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أوساسونا

    أوساسونا

  • ضمك

    ضمك

  • 0

    :

    0

    02:35 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيحاء

    الفيحاء

  • الاتحاد

    الاتحاد

  • 0

    :

    0

    06:45 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيصلي

    الفيصلي

  • بريشيا كالتشيو

    بريشيا كالتشيو

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ليتشي

    ليتشي

  • نابولي

    نابولي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بارما

    بارما

  • جنوى

    جنوى

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • جرونينجين

    جرونينجين

  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فالفايك

    فالفايك

  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بوافيستا

    بوافيستا

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • نادي فاماليساو

    نادي فاماليساو

  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • استقلال طهران

    استقلال طهران

  • 0

    :

    0

    01:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • جول جوهار

    جول جوهار

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نفط مسجد سليمان

    نفط مسجد سليمان

  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • 0

    :

    0

    03:10 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ماشين سازي تبريز

    ماشين سازي تبريز

  • سايبا

    سايبا

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • بیرسبولیس

    بیرسبولیس

  • الاتحاد المنستيري

    الاتحاد المنستيري

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • نهضة بركان

    نهضة بركان

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الدفاع الحسني الجديدي

    الدفاع الحسني الجديدي

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    دوري VIVA الكويت
  • العربي

    العربي

  • العروبة

    العروبة

  • 0

    :

    0

    02:40 PM

    دوري المحترفين العماني
  • السويق

    السويق

  • السيب

    السيب

  • 0

    :

    0

    02:40 PM

    دوري المحترفين العماني
  • نادي عمان

    نادي عمان

  • فنجاء

    فنجاء

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري المحترفين العماني
  • النهضة

    النهضة

  • الرفاع

    الرفاع

  • 0

    :

    0

    03:15 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الحالة

    الحالة

  • المنامة

    المنامة

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الشباب

    الشباب

  • الهلال

    الهلال

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس العالم للأندية
  • الترجي

    الترجي

  • سي اف مونتيري

    سي اف مونتيري

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    كأس العالم للأندية
  • السد

    السد

الأكثر قراءة

أحدهما فتحي.. مصادر بالأهلي تكشف عن "كبشي فدا" قيد كهربا

"سكرين شوت" مبيكدبش.. "كهربا" يضع أمير مرتضى في موقف محرج

الحضري لـ"الوطن": كارتيرون صديقي وتدريب حراس الزمالك شرف لي
البدري يجتمع بغريب لتنسيق معسكرات المنتخبين الأول والأولمبي