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لقطة اليوم| القائمة الأفريقية تكشف فشل «فضل».. وتخبط كارتيرون في الأهلي

اليوم AM 12:00
كتب: حسين غريب
لقطة اليوم| القائمة الأفريقية تكشف فشل «فضل».. وتخبط كارتيرون في الأهلي

فضل

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي إضافة الثنائي ناصر ماهر وأكرم توفيق للقائمة الأفريقية ليكمل بهما القائمة الحمراء في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وكشفت الاختيارات حالة التخبط لدى كارتيرون خاصة أكرم توفيق لاعب الوسط للقائمة مساء الثلاثاء رغم استبعاده من قائمة مباراة النجمة اللبناني قبلها بـ24 ساعة فقط مع منافس أقل من الترجي الذي يستعد الفريق الأحمر لملاقاة بدوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة، بعدما دفع بالموقوف أمام فريق باب سويقة حسام عاشور، بجوار الظهير الأيمن أحمد فتحي الذي انتقل لوسط الملعب دون مجرد التفكير في إشراك أكرم توفيق ولو بديلا لتجهيزه.

ولم يجهز الفرنسي كارتيرون أكرم توفيق في مباراة النجمة لموقعة الترجي كما أخرجه من حسابات تماما منذ توليه المسؤولية، كما أن الفرنسي طلب التدعيم بلاعب وسط مدافع في موسم الانتقالات الصيفية لكن إدارة التعاقدات فشلت في جلب لاعب جديد بقيادة محمد فضل، بعد الدخول في مفاوضات مع أكثر من لاعب أمثال حمدي فتحي لاعب وسط إنبي، وإسلام صالح متوسط ميدان سموحة، وأحمد عبدالمقصود لاعب الريان القطري، وغيرهم من اللاعبين.

وفشل كارتيرون في تجهيز أكرم توفيق خلال الفترة الماضية، فلم يشارك في أي مباراة رسمية في الدوري الممتاز، أو البطولة العربية، ليقحم اللاعب في القائمة الأفريقية دون استراتيجية واضحة، قبل مباراة قوية مع الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا، مضطرا بسبب غياب حسام عاشور للإيقاف، فضلا عن عمرو السولية الذي يعاني من الإصابة في الوقت الحالي ولم يتضح بعد موقفه رغم انضمامه للقائمة المتجهة لتونس.

المثير في الأمر أن مصدر بالأهلي كشف مفاجأة من العيار الثقيل أن كارتيرون غير مقتنع بأكرم توفيق وكان يفضل ضم لاعب في الخط الأمامي لشعوره بوجود قصور كبير في إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف بالشكل المطلوب، فضلا عن قلة خبرة أكرم، وعدم تقديمه لمستوى مبهر يجبره على الاستعانة به، لكن مع كثرة إصابات حسام عاشور اضطر الفرنسي مجبرا لقيد "أكرم" في القائمة الأفريقية على حساب أحد لاعبي الهجوم مكتفيا بناصر ماهر صانع الألعاب.

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