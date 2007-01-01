لقطة اليوم| لا جديد.. «رادس أهلاوي» للمباراة الخامسة على التوالي

لا جديد يذكر رادس أهلاوي، واصل المارد الأحمر إحكام قبضته على معقل فريق الدم والذهب في ملعب رادس بالانتصار الرابععلى التوالي على فريق الدم والذهب في الملعب الذي يقع في جنوب العاصمة التونسية، بالإضافة إلى انتصار تحقق على الأفريقي.

وتفوق الترجي على الأهلي في أول 3 مباريات جمعت الفريقين أمام الأهلي بملعب رادس، حيث تغلب على المارد الأحمر بهدف نظيف في دور المجموعات ببطولة أفريقيا عام 2007، في البطولة التي تأهل خلالها القلعة الحمراء للمباراة النهائية قبل أن يخسر أمام النجم الساحلي.

وفي نسخة 2010، واصل الترجي تفوقه على الأهلي في ملعب رادس بعدما حقق فوزًا بهدف دون رد سجله النيجيري إينرامو ليقتنص فريق الدم والذهب بطاقة العبور للنهائي مستفيدًا من نتيجة مباراة الذهاب رغم الخسارة بهدف مقابل هدفين.

وفي عام 2011، واصل الترجي انتصاراته على الأهلي مجددا في دور المجموعات بعد الفوز بهدف الكاميرون نيانج.

وانتفض الأهلي في ملعب رادس منذ عام 2012، حينما حقق المارد الأحمر الفوز ببطولة أفريقيا السادسة في تاريخه عقب الانتصار على الترجي بهدفين مقابل هدف في نهائي رادس.

وعاد الأهلي مجددا للفوز على الترجي في كأس الكونفدرالية عام 2015 بملعبه برادس في دور المجموعات حينما فاز المارد الأحمر بهدف الغاني جون أنطوي، كما أطاح بالأفريقي التونسي من ملعب رادس في الكونفدرالية في نفس العام أيضا بركلات الترجيح.

وأطاح الأهلي بالترجي من دور ربع النهائي الموسم الماضي، حينما تعادل في الإسكندرية بهدفيني لكل فريق في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب برادس.

وفاز فريق النادي الأهلي على الترجي التونسي في الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد، سجله المغربي أزارو في اللقاء الذي جمع الفريقين على الملعب الأولمبي برادس، ملعب الأحمر المفضل في دوري الأبطال والذي اعتاد تحقيق الانتصارات عليه.

تفوق الأهلي استمر للمباراة الخامسةعلى التوالي في ملعب رادس، حينما استطاع رفاق كارتيرون تصدر ترتيب المجموعة بالانتصار على الترجي بهدف نظيف أحرزه المغربي وليد أزارو.

وفاز فريق النادي الأهلي على الترجي التونسي في الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد، سجله المغربي أزارو في اللقاء الذي جمع الفريقين على الملعب الأولمبي برادس، ملعب الأحمر المفضل في دوري الأبطال والذي اعتاد تحقيق الانتصارات عليه.