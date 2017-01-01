بعد ترشحهم لجائزة الأفضل بأوروبا.. كشف حساب الثلاثي «صلاح» و«رونالدو» و«مودريتش»

قدم الثلاثي النجم الدولي المصري محمد صلاح أيقونة فريق ليفربول الإنجليزي، وصاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، والمنقل حديثاً إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف، ولاعب وسط ريال مدريد، والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش بلا أدنى شك موسماً استثنائياً بكل المقاييس رفقة فريقهم خلال الموسم الماضي 2017-2018، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لترشيح الثلاثي لجائزة الأفضل في أوروبا.

وانحصر التنافس على تلك الجائزة، بحسب اللائحة النهائيات التي كشف عنها الاتحاد الأوروبي "يوفا" هذا الإثنين، عليهم، على أن يعلن الأخير عن هوية الفائز الخميس 30 أغسطس الحالي في موناكو، وذلك على هامش سحب قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعد تتويجه بالجائزة في نسختيها الأخيرتين عامي 2016 و2017، يأمل رونالدو أن ينالها للمرة الثالثة تواليا والرابعة في مسيرته بعد قيادته ريال مدريد الإسباني إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث تواليا، قبل أن يترك النادي الملكي هذا الصيف للالتحاق بيوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أما لوكا مودريتش والمتوج بجائزة الكرة الذهبية في مونديال روسيا 2018، وقائد بلاده كرواتيا إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ومعه محمد صلاح الذي توج بجائزتي هداف، وافضل لاعب ببطولة الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول، فيسعيان لكتابة التاريخ والظفر بتلك الجائزة.

محمد صلاح

تعد أبرز إنجازات النجم المصري صاحب الـ26 عاماً رفقة ليفربول الموسم الماضي، التالي:

قاد النجم المصري الريدز لاحتلال وصافة بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك عقب الخسارة من ريال مدريد بنتيجة 3-1، في نهائي تلك البطولة، كما أنه قد تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب بالعالم "ذا بيست"، والمقدمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شارك في 13 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل عشرة أهداف وصنع خمسة أهداف أخرى، كما نجح في تسجيل 32 هدفًا، من مشاركته في 36 مباراة رفقة الريدز، كما سجل هدفاً وحيداً ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وهدفين في تصفيات دوري الأبطال، وسجل صلاح في المجمل 44 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك بها مع الريدز.

لوكا مودريتش

وتكمن إنجازاته في التتويج بـ لقب بطولة دوري أوروبا، السوبر الإسباني، وصيف كأس العالم 2018 رفقة المنتخب الكرواتي.

شارك نجم الوسط الكرواتي المخضرم صاحب الـ32 عاماً مع ريال مدريد الموسم الماضي في 43 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع ثمانية أهداف، وفي دوري أبطال أوروبا لعب 11 مباراة وسجل هدفًا وصنع آخر، في الدوري الإسباني، لعب 26 مباراة، وسجل هدفًا وحيدًا، كما حصل على جائزة أفضل لاعب بمونديال روسيا الأخير.

كريستيانو رونالدو

شارك النجم البرتغالي صاحب الـ33 عاماً الموسم الماضي مع ريال مدريد في 44 مباراة، سجل خلالها 44 هدفاً في مختلف المسابقات.

أبرز ألقابه:

لقب دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الإسباني، المشاركة في كأس العالم، هداف دوري الأبطال الموسم الماضي.

أبرز أرقامه:

شارك الموسم الماضي مع الميرنجي في 13 مباراة بدوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 15 هدفاً، وصنع ثلاثة أهداف أخرى، كما شارك معهم في الليجا في 27 مواجهة، سجل خلالها 26 هدفاً، وصنع خمسة أهداف أخرى، فيما شارك ببطولة كأس العالم للأندية في مباراتين، سجل خلالهما هدفين، وشارك بكأس السوبر الإسباني في مباراة سجل خلالها هدفاً وحيداً.