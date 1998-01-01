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بالفيديو| قبل مواجهة دجلة.. ماذا يفعل الأهلي في الأعياد؟

اليوم AM 11:15
كتب: شادي ممدوح
بالفيديو| قبل مواجهة دجلة.. ماذا يفعل الأهلي في الأعياد؟

الأهلي

يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي تجمعهما في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتصادف أن تقام مباراة الأهلي ودجلة خلال أول أيام العيد الأضحى المبارك، ويستعرض " الوطن سبورت" أبرز مواجهات الأهلي خلال الأعياد.

خسارة من أورلاندو 

تلقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خسارة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بملعب الأخير بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية نسخة 2015.

خروج من الكأس 

في نصف نهائي كأس مصر عام 1998 التقى الأهلي مع المصري، خلال العيد وخسر الفريق الأحمر بركلات الترجيح، ليودع الفريق الأحمر البطولة. 

خسارة من الاتحاد

عام 1981 خسر الأهلي على ملعبه بالقاهرة أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، خلال أول أيام العيد.

 

ويبقى التساؤل مطروحا هل يفجر وادي دجلة مفاجأة ويحقق نتيجة إيجابية أمام الأهلي خلال أول أيام عيد الأضحى، أم ينتصر المنطق ويتفوق المارد الأحمر في ظل الفوارق الفنية بينه وبين الفريق الدجلاوي؟

 

 

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