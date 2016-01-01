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اكتساح تاريخي للأهلي أمام دجلة.. و«كارتيرون» فأل خير للفريق الدجلاوي أمام الأحمر

اليوم PM 05:59
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
اكتساح تاريخي للأهلي أمام دجلة.. و«كارتيرون» فأل خير للفريق الدجلاوي أمام الأحمر

الأهلي ودجلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية اليوم للمواجهة المرتقبة، والمنتظرة بين فريقي الأهلي، ووادي دجلة اليوم على ملعب "السلام" بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر اقامتها في تمام الثامنة مساءاً.

وقبل تلك المواجهة المنتظرة بين الفريقين، فتلك هي أبرز أرقام مباريات الفريقين، والتي جاءت كالتالي:

تقابل الأهلي مع وادي دجلة في 13 مباراة سابقة بواقع 12 بالدوري الممتاز، مباراة وحيدة بكأس مصر، فاز المارد الأحمر في تسع مباريات، مقابل انتصار وحيد للفريق الدجلاوي، وحسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات.

وتقابل كلا الفريقين في 12 مرة من قبل بالدوري، فاز الأهلي في ثمان مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادلا ثلاث مرات.

سجل الأهلي في شباك وادي دجلة بمختلف البطولات 17 هدفاً، فيما اهتزت شباكه في ست مناسبات.

سجل الأحمر 13 هدفًا في شباك دجلة، بينما استقبلت شباك العملاق القاهري خمسة أهداف، وذلك طوال تاريخ لقاءات الفريقين ببطولة الدوري.

أكبر انتصار شهدته لقاءات الفريقين كان خلال منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، تحديداً في 12 يوليو من عام 2017، وفاز الفريق الأحمر وقتها بنتيجة 4-1.

وتعد أبرز المفارقات على الإطلاق خلال تلك المواجهات التي جمعت الفريقين، أن الانتصار الوحيد الذي حققه الفريق الدجلاوي على الأهلي، كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق الأحمر وقتها يتولى المهمة الفنية لوادي دجلة.

وكان فريق وادي دجلة قد انتصر على الأهلي بهدف دون رد، سجله وقتها المهاجم الكونغولي "جونيور مابوكو" تحديداً في 7 مايو من عام 2016، ضمن لقاءات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام.

 

 

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