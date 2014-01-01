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تعرف على ما قدمه «علي غزال» العائد لقائمة الفراعنة

اليوم PM 06:04
كتب: إسلام حجازي
تعرف على ما قدمه «علي غزال» العائد لقائمة الفراعنة

علي غزال

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة اللاعبين المحترفين، استعدادًا لمواجهة النيجر، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد علي وشهدت القائمة تواجد علي غزال، المحترف بصفوف نادى فانكوفر الكندي، حيث أنه لم ينضم للفراعنة منذ فترة طويلة.

وترجع آخر مباراة خاضها غزال بقميص المنتخب الوطني، كانت أمام منتخب تونس في أكتوبر عام 2014 بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، حيث كانت المباراة مقامة على ستاد الدفاع الجوي، وانتهت بهزيمة المنتخب بهدف نظيف، تحت قيادة شوقي غريب.

ويشارك غزال دائمًا في مركز قلب الدفاع، أو وسط الملعب المدافع، خلال مسيرته مع الفرق التي انتقل لها.

وعلى صعيد المشاركات الدولية، فلم يشارك غزال مع الفراعنة سوى في 5 مباريات، 3 منها ودية، واثنين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، بواقع 450 دقيقة، صنع خلالها هدفًا وحيدًا ولم يسجل أي أهداف.

وخاض غزال في موسم 2014/2015 مع ناسيونال ماديرا البرتغالي 36 مباراة في جميع البطولات، بواقع 2998 دقيقة، أحرز خلالها هدفين فقط.

أما موسم 2015/2016 مع ناسيونال ماديرا أيضًا، شارك في 33 مباراة في كل البطولات، بواقع 2616 دقيقة، صنع خلالها هدفًا وحيدًا ولم يحرز أي أهداف.

وفي موسم 2016/2017 لعب غزال مع ناديين ناسيونال ماديرا البرتغالي، وفانكوفر وايت كابس الكندي، والذي يشارك في الدوري الأمريكي.

وخاض غزال مع الفريق البرتغالي 15 مباراة، بينما خاض مع فانكوفر 10 مباريات.

أما الموسم الماضي 2017/2018، فقد خاض غزال مع فانكوفر 18 مباراة، بواقع 1153 دقيقة، إلا أنه لم يسجل خلالها أو يصنع أي أهداف.

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