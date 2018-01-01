بالفيديو| مسعد عوض.. حارس الأخطاء القاتلة

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مسعد عوض
ارتكب مسعد عوض حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي حرس الحدود خطأ قاتلا، خلال لقاء فريقه أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري، أحرز منه صلاح محسن هدف التقدم للفريق الأحمر.
خطأ مسعد عوض، في لقاء الأهلي ليس الأول من نوعه فسبق وارتكب العديد من الأخطاء القاتلة، يستعرضها " الوطن سبورت" في التقرير التالي.
خطأ مع المنتخب الأولمبي
ارتكب مسعد عوض خطأ قاتلا خلال مباراة المنتخب الأولمبي مع نظيره الغاني، وكلفه ذلك الخطأ استقبال هدف من المنتخب الغاني.
خطأ أمام الجونة
ارتكب مسعد عوض خطأ في لقاء الجونة، واستقبلت شباكه هدفا من إسلام رشدي لاعب الجونة.
خطأ أمام الزمالك
استقبلت شباك مسعد عوض وهو حارس لمرمى الأهلي هدفا من أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك بعد خطأ من عوض.
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