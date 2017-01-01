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اليوم PM 05:59
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
شاهد بالفيديو| 3 أسباب تُقرب «صلاح» من حصد «جائزة الأفضل» في أوروبا

محمد صلاح

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ينتظر عشاق كرة القدم بربوع الأرض حفل توزيع جوائر الأفضل بالقارة الأوروبية، والتي من المقرر أن يتم الإعلان خلالها عن اللاعب الأفضل بالقارة الأوروبية عن موسم 2017-2017 من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يوفا»، في تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتنتظر الجماهير المصرية وبشغف كبير هذا الحفل، كون النجم الدولي المصري «محمد صلاح» هو أحد أبرز المرشحين لحصد تلك الجائزة الأكبر بالقارة الأوروبية.

وقبل الإعلان عن اللاعب المتوج بجائزة اللاعب الأفضل بالقارة الأوروبية، فإن هناك 3 أسباب تقرب «صلاح» من حصد جائزة اللاعب الأفضل بالقارة الأوروبية، وهي كالتالي:

1- قيادة ليفربول لنهائي دوري الأبطال:

تمكن الجناح الدولي المصري من قيادة فريق ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، وذلك بعد غياب طويل للريدز عن نهائي تلك البطولة دام 11 عامًا، وذلك منذ تتويج الفريق الإنجليزي بـ لقب تلك البطولة على حساب فريق ميلان الإيطالي عام 2007، وذلك بفضل أهداف «صلاح» الحاسمة، والأهداف المؤثرة التي نجح في صناعتها لزملاؤه خلال تلك البطولة.

2- تفوق «صلاح» على «رونالدو» على مستوى صناعة الأهداف:

نجح النجم الدولي المصري صاحب الـ26 عامًا في التفوق على نظيريه رونالدو، مودريتش نجمي ريال مدريد على مستوى صناعة الأهداف في مختلف المسابقات، إذ صنع «صلاح» الموسم الماضي رفقة ليفربول 16 هدفاً، فيما صنع رونالدو ثمانية أهداف فقط مع ريال مدريد، بينما صنع مودريتش ثمانية أهداف في مختلف البطولات، كما تفوق «صلاح» على نظيريه على صعيد صناعة الأهداف بدوري الأبطال متفوقاً على «رونالدو»، و«مودريتش»، إذ صنع صلاح خمسة أهداف بدوري أبطال أوروبا رفقة الريدز الموسم الماضي، فيما صنع رونالدو ثلاثة أهداف بالبطولة رفقة الميرينجي، بينما صنع مودريتش مع الريال بدوري أبطال أوروبا هدفاً وحيداً بتلك البطولة.

3-تتويج «صلاح» بجائزتي هداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»:

نجح صلاح في التتويج بجائزتي هداف، وأفضل لاعب بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي رفقة فريق ليفربول، وذلك بعد تسجيله 32 هدفاً مع الريدز موسم 2017-2018 بتلك البطولة، ليكون بذلك صاحب الرقم القياسي على صعيد تسجيل الأهداف بالنظام الجديد لتلك البطولة، وفي الدوري الأفضل بالعالم، على جانب أخر نجد أن رونالدو تمكن من تسجيل 26 هدفاً بالليجا مع الميرنجي، فيما سجل مودريتش ستة أهداف فقط بالدوري الإسباني الممتاز مع ريال مدريد.

 

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