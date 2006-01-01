بعد 11 عامًا.. «صلاح» يُطيح بـ «ميسي» من عرش «الأفضل في العالم»

جاء اختيار النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، ضمن الثلاثى المرشح للفوز بجائزة «ذا بيست»، لأفضل لاعب فى العالم لعام 2018، والتي تُقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليُطيح بالأرجنتيني «ليونيل ميسي» لاعب فريق برشلونة الإسباني، من التواجد، ضمن هذه القائمة لأول مرة منذ 11 وتحديدًا عام 2007.

وخلال الفترة منذ 2006، حقق اللاعب الدولي الأرجنتيني «ميسي» اللقب 5 مرات، أعوام، 2009، 2010، 2011، 2012، 2016، بينما فقط اللقب في 4 أعوام.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أعلن القائمة النهائية للثلاثي المرشح للفوز بجائزة «The Best»، لأفضل لاعب في العالم، خلال الحفل، الذي أقيم بالعاصمة الإنجليزية «لندن»، على مسرح «لندن بالأديوم»، بحضور الإنجليزى «سول كامبل»، والدنماركي «بيتر شمايكل»، النيجيري «نوانكو كانو»، والإنجليزي «كيلى سميث»، وذلك قبل إجراء الحفل السنوي لإعلان أسماء الفائزين يوم 24 سبتمبر في لندن أيضًا، لتوزيع جوائز الأفضل عن عام 2018.

ووقع الاختيار على الثلاثي الكرواتي «لوكا مودريتش»، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، والبرتغالي «كريستيانو رونالدو»، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والمصري «محمد صلاح»، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ليتنافسوا على لقب الأفضل في العالم.