«إنجلترا» على أعتاب «صناعة المجد» من جديد بأقدام «صلاح».. تعرف على التفاصيل

يحمل الدولي المصري محمد صلاح أيقونة فريق ليفربول، أحلام وطموحات ما يقرب من 1.2 مليار نسمة هي عدد شعوب قارة أفريقيا منهم ما يقترب من 100 مليون مواطن مصري.

ليس هذا فحسب بل أن النجم المصري صاحب الـ26 عامًا يحمل أحلام 60 مليون نسمة هي أعداد المواطنين الإنجليز، كون الدولي المصري هو اللاعب الوحيد من بين المرشحين للقائمة النهائية لأفضل لاعب بالعالم «ذا بيست»، والتي تم إعلانها مؤخرًا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وينتمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، كونه لاعبًا بصفوف فريق ليفربول.

ويحمل «صلاح» أيضًا لواء العرب في هذا المحفل العالمي، والبالغ أعدادها 400 مليون نسمة، وخاصة أنه اللاعب المصري حال تتويجه بجائزة الأفضل بالعالم، سوف يصبح أول لاعب عربي، وثاني لاعب أفريقي خلف أسطورة كرة القدم الليبيرية جورج ويا ينال تلك الجائزة، إذ نال «ويا» تلك الجائزة من قبل عام 1995.

ولم ينجح أي لاعب من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» في التتويج بجائزة أفضل لاعب بالعالم إلا في عام 2008، وذلك عندما توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بتلك الجائزة أثناء لعبه بقميص «المانيو».

وعلى صعيد جائزة أفضل لاعب بالعالم، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد، الذي كان ينتمي للبريميرليج، والذي تمكن من الفوز بها، وذلك كان يرجع لعام 2008، عندما حقق هذا الانجاز بقميص «الشياطين» مانشستر يونايتد، وبالتالي حال تتويج «صلاح» بتلك الجائزة فإنه سوف يصبح ثاني لاعب بالتاريخ يتوج بجائزة الأفضل بالعالم، والتي يمنحها «الفيفا» منذ عام 1991، وحتى الأن، وهو منتمي لبطولة «البريميرليج» بعد البرتغالي رونالدو.

وعلى صعيد جائزة الكرة الذهبية «بالون دور»، والتي تمنحها المجلة الفرنسية الشهيرة «بالون دور»، فإن الدولي المصري سوف يصبح سابع لاعب ينتمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يتوج بتلك الجائزة حال تحقيقه لها أيضًا، إذ حققها قبله السداسي الإنجليزي «ستانلي ماتيوس» لاعب بلاكبول عام 1956، والأسكتلندي «دينيس لو» نجم مانشستر يونايتد السابق عام 1964، والإنجليزي «بوبي تشارلون» أسطورة مانشستر يونايتد السابق عام 1966، والأيرلندي «جورج بيست» نجم مانشستر يونايتد الأسبق عام 1968، ونجم كرة القدم الإنجليزية، وليفربول السابق «مايكل أوين» عام 2001، والبرتغالي «كريستيانو رونالدو» أثناء تواجده مع مانشستر يونايتد عام 2008، والذي جمع بين جائزتي أفضل لاعب بالعالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والـ «بالون دور» التي تمنحها المجلة الفرنسية الشهيرة «فرانس فوتبول» للأفضل بالعالم أيضًا.