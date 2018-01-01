بعد الترشح للأفضل في العالم.. «صلاح» يسيطر على إفريقيا ومطاردة من «ماني»

ينافس الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب العالم، بعد إعلان «فيفا» عن تواجده في القائمة النهائية والمنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 24 سبتمبر الجاري.

وبعد الانتهاء من المنافسة على لقب الأفضل في العالم، ينتظر الفرعون المصري، صراع قوي أيضا على المستوى الأفريقي، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا المقدمة من الاتحاد الأفريقي «كاف»، والتي سيتم الإعلان عن المرشحين لها نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وسيجد «صلاح» منافسة قوية على اللقب، تحديدا من زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، والذي قدم موسم قوي خلال عام 2018، وعادل أهداف «مو» في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف للثنائي، ويقدم مستوى مميز مع انطلاقة النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي، وساهم بشكل كبير في تصدر الريدز لجدول ترتيب الدوري، واحتلاله صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف خلال 4 مباريات، وتواجد «ماني» في القائمة النهائية العام الماضي، والتي حسمها محمد صلاح لصالحه.

وعلى الجانب الأخر، سيجد «صلاح» منافسة أيضا مع الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم نادي أرسنال، ولكنه ليس بنفس قوة العام الماضي، منذ انتقاله إلى نادي أرسنال وتراجع مستواه بشكل ملحوظ، واختلف عن أدائه في بروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل 11 هدف خلال 18 مباراة مع الجانرز.

وبعد انتقال رياض محرز، إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي، والتي بلغت 60 مليون جنيه استرليني، توقع الكثيرين أن يكون هو المنافس الحقيقي لصلاح، على لقب الأفضل في القارة، ولكنه بدأ في أول مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي، ولم يقدم المستوى المنتظر منه وعاد إلى دكة البدلاء، ودخل الألماني ساني بدلا منه.

وفي حال تتويج صلاح، باللقب مطلع العام القاديم، سيكون أول لاعب مصري في التاريخ يتوج باللقب مرتين.