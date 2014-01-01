رونالدو يواجه مصير «مطاريد» ريال مدريد.. اللعنة مستمرة

منذ انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة غير متوقعه، وافق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الانضمام إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 مليون يورو، في صفقة أصابت الجميع بدهشة كبيرة، وتحديدا جماهير النادي الملكي.

وانتظر أغلب متابعي وعشاق كرة القدم في العالم، انطلاقة صاروخ ماديرا مع فريقه الجديد، وما سيقدمه للفريق المتشوق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ومع بداية ظهرو الـ«دون» بقميص السيد العجوز، في الدوري الإيطالي تعرض لضغوط كبيرة من الجميع لتسجيل الهدف الأول وتحقيق انطلاقة قوية وهو ما فشل فيه حتى الأن، فلم يسجل ولا هدف للفريق في أي بطولة.

ويخشى جمعي عشاق رونالدو أن يواجه مصير النجوم الذين تركوا ريال مدريد وقت تألقهم، ويرصد الوطن أبرز «مطاريد» النادي الملكي في ملاعب أوروبا:

ألفارو موراتا.. الرعب من الدكة والانهيار في إنجلترا

رحل الإسباني ألفارو موراتا عن ريال مدريد الموسم قبل الماضي، للهروب من جحيم دكة الفرنسي زين الدين زيدان، والذي أكد له أن كريم بنزيما هو المهاجم الأساسي للفريق وهو سيكون بديلا له، فقرر الرحيل إلى تشيلسي، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب، ولم يقنع جماهير تشيلسي التي أطلقت عليه المهاجم المنتظر.

دي ماريا.. النجم المفقود والبحث عن الهوية

أصر الأرجنتيني أنخل دي ماريا، جناح نادي باريس سان جيرمان الحالي، على الرحيل عام 2014، عن صفوف نادي ريال مدريد والانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وارتدى القميص رقم 7، ليحمل أحلام جماهير الشياطين الحمر في استكمال مسيرة الرقم التاريخي الذي تواجد على ظهر أساطير للنادي مثل ديفيد بيكهام ورونالدو، ولكنه ظل حبيس دكة البدلاءن وانتقل إلى باريس سان جيرمان بعدها ولكنه لم يقدم مستواه المعهود وعاد للدكة بعد التعاقد الموسم الماضي مع نيمار، في الصفقة الأغلى في التاريخ والتي بلغت 222 مليون يورو.

مسعود أوزيل.. لا شيء يذكر بعد الرحيل

شهدت السنوات الماضية، تراجع كبير لواحد من أهم لاعبي العالم خلال السنوات الماضية، فبعد تألقه الكبير بين صفوف ريال مدريد، قرر الألماني مسعود أوزيل، خوض تجربة جديدة مع أرسنال الإنجليزي، وأضاع على نفسه فرصة تحقيق ألقاب تاريخية مع النادي الملكي.بحث أوزيل عن المقابل المادي في النادي الإنجليزي، وخسر النجومية وتحقيق الألقاب، ويبحث عن التألق من جديد سواء مع أرسنال أو البحث.