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بالفيديو| «كاسونجو» بطل الفرص الضائعة في الزمالك..«مهاجم مبيعرفش»

منذ 51 دقيقة
كتب: محمد خيري
بالفيديو| «كاسونجو» بطل الفرص الضائعة في الزمالك..«مهاجم مبيعرفش»

كاسونجو

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على الرغم من تعاقد نادي الزمالك مع الكونغولي كابونجو كاسونجو من الاتحاد السكندرى، الموسم قبل الماضي مقابل 15 مليون جنيه، إلا أن المهاجم الكونغولى لم يظهر بالصورة المنتظرة منه حتى الأن، في ظل مشاركته بصفة أساسية مع المدير الفني الحالي كريستيان جروس.

فقد شارك اللاعب الموسم الماضي في 33 مباريات مع الفريق الأبيض، منهم 28 مباراة في الدوري سجل 10 أهداف فقط ولعب 5 مباريات في بطولة الكأس التي توج بها الأبيض وأحرز 4 أهداف.

وشارك هذا الموسم في 6 مباريات هي حصيبلة مشاركة الأبيض في الدوري حتى الأن، وأحرز ثلاثة أهداف وأضاع العديد من الفرص السهلة، التي جعلت الجماهير تثور على أدائه داخل الملعب، وعدم تأهله ليصبح مهاجما للأبيض.

 

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