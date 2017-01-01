بالفيديو والصور| 4 مشكلات ساهمت في تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول

تراجع مستوى الجناح الدولي المصري محمد صلاح أيقونة فريق ليفربول التهديفي بشكل كبير رفقة «الريدز» منذ بداية الموسم الجاري، وذلك مقارنه مع بداياته مع الفريق الإنجليزي الكبير الموسم الماضي.

وبلا شك فقد أثار تراجع مستوى النجم المصري صاحب الـ26 عامًا التهديفي، الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ذلك، ولعل أبرز تلك الأسباب هي كالتالي:

أزماته مع الجبلاية

عانى اللاعب الأفضل بالقارة الأفريقية لعام 2017، وهداف ولاعب الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الماضي موسم 2017-2018 من العديد من الأزمات الكبيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، والناتجة، عن سوء التنظيم من جانب المؤسسة الكروية الأكبر في مصر، ولعل أبرزها هي عدم توفير طائرة خاصة للاعبي المنتخب المصري، خاصة خلال توجه بعثة الفراعنة إلى روسيا، من جل خوض غمار نهائيات بطولة كأس العالم الأخيرة بعام 2018، بالإضافة إلى عدم توفير حراسة خاصة لنجم ليفربول خلال معسكرات المنتخب المصري، الأمر الذي جعله يعاني من كثر تجمع العديد من المشجعين، والجماهير حول بشكل دائم، ومتكرر من أجل الحصول على توقيعه، أو التقاط الصور التذكارية معه، كما عانى النجم المصري من قيام بعض الجماهير والأشخاص بالتسلل إلى غرفته الخاصة بفندق إقامة المنتخب المصري بروسيا وإزعاجه حتى أوقات مبكرة من الصباح.

كما عاني «صلاح» من بعض المشاكل مع الجبلاية، مثل استخدام حقوق صورته على نحو مخالف، وسوء استخدام حقوقه التجارية، وذلك عن طريق إجباره بارتداء بعض الملابس الخاصة بتدريبات المنتخب المصري، والتي يتواجد عليها الشعارات الخاصة بأحد شركات المحمول المنافسة للشركة المتعاقد معها نجم ليفربول.

خسارته جائزة الأفضل في أوروبا

بالتأكيد شكلت خسارة أيقونة فريق ليفربول جائزة أفضل لاعب بأوروبا لعام 2018 أمام الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد التي حسمها لصالحها بعض المشاكل النفسية للاعب المصري، وذلك جراء حزنه لخسارة تلك الجائزة الثمينة، لاسيما وأنه أول لاعب مصري، وعربي، وأفريقي يترشح لتلك الجائزة بنظامها الجديد.

فاللاعب المصري الذي تمكن تسجيل 44 هدفًا الموسم الماضي رفقة ليفربول، في مختلف البطولات، وقاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2007، كان الأقرب لحصد تلك الجائزة لحساب منافسيه على لقب تلك الجائزة الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، إلا أن النجم المصري حل فى المركز الثالث بقائمة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018، بعد أن حصد 134 نقطة في صراع المنافسة على تلك الجائزة.

أنانية «ماني» المفرطة مع «صلاح»

يبدو وأن المنافسة المحتدمة بين جناحي ليفربول الطائرين الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني داخل أرض الميدان على صعيد تسجيل الأهداف، سوف تترك أثرًا سلبيًا في نفس النجم السنغالي تجاه زميله المصري، واتضح ذلك جليًا منذ بدء الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ ظهرت أنانية «ماني» الزائدة عن الحد مع «صلاح»، وذلك خلال الهجمات الخطيرة التي يشكلها «الريدز» بشكل دائم مع منافسيه، ففي حال امتلاك ساديو ماني الكرة خلال تلك الهجمات، وفي حال تواجد اللاعب المصري في موقع، ومكان مناسب داخل أرضية الميدان أفضل من نظيره السنغالي، فإن «ماني» يأبى في معظم الأوقات التمرير للنجم المصري، ويفضل دائمًا الحل الفردي، على الرغم من تواجد «صلاح» في مواجهة مرمى المنافسين بشكل مباشر، وفي موقع أفضل كثيرًا من زميله السنغالي يسهل من مأموريته كثيرًا نحو تسجيل الأهداف.

ويكمن السبب الرئيسي في ذلك كون النجم المصري خطف الأضواء تمامًا من زميله السنغالي، منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه أقدامه ملعب «أنفيلد»، بالإضافة إلى تتويج «صلاح» بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا على حساب «ماني» نفسه، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج عام 2017.

أزمة صلاح مع الشرطة البريطانية

واجه الدولي المصري صاحب الـ26 عامًا ورطة كبيرة مع الشرطة البريطانية، تحديدًا عقب انتهاء مباراة فريق ليفربول أمام وست هام يونايتد، بالجولة الأولى من «البريميرليج»، إذ تم التقاط مقطع فيديو للاعب أثناء خروجه بسيارته من ملعب المباراة، عقب انتهاء المواجهة، وجماهير الريدز تحيط به، وهو يقود السيارة الخاصة به، ممسكًا بهاتفه، والأمر الذي يعتبر مخالفة كبيرة في إنجلترا.

ووقتها نقلت صحيفة « ليفربول إيكو» تصريحًا عن متحدث باسم فريق ليفربول قوله: «إن النادي وبعد مناقشة الموضوع مع اللاعب، أخطر الشرطة في ميرسيسايد بالمقطع والظروف المحيطة به».

وأضاف «لقد تحدثنا إلى اللاعب أيضا وسنتعامل مع الأمر داخليًا»، مشيرًا إلى أن «النادي أو محمد صلاح لن يقوما بتقديم أي تعليقات أخرى حول هذا الأمر».

وردت شرطة الميرسيسايد برسالة إلى نادي ليفربول جاءت كالتالي: «أحيطت علما بمقطع الفيديو الذي يُعتقد أنه يُظهر لاعب كرة قدم يستخدم هاتفا محمولا أثناء القيادة، لقد تم إيصال هذا إلى الإدارة المختصة، شكرا لإعلامنا».

وتنص عقوبة استخدام الهاتف أثناء القيادة في إنجلترا على واحدة من 3 عقوبات، هي 3 نقاط جزائية على رخصة قيادته، أو المنع من القيادة، أو غرامة 1000 جنيه إسترليني، إلا أن النجم المصري نجا من عقوبة كبيرة.