ننشر تفاصيل آليات تنفيذ تقنية الـ «VAR» بعد قرار «الجبلاية» بتطبيقه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيق تقنية الـ VAR خلال مسابقة الدوري الممتاز، من أجل إنهاء حالة الجدل، بعدما اعترض العديد من مسئولي الأندية على مستوى التحكيم، وطالبوا بتطبيق تقنية الفيديو، من أجل تقليل الأخطاء.

ويرصد «الوطن سبورت» الأمور التي لابد من توافرها، من أجل تطبيق تقنية الفيديو، من خلال التقرير التالي:

لابد من وجود 33 كاميرا تغطي الملعب بشكل كامل كما هو موضح في الصور.

ويتكون طاقم الحكام من: حكم مساعد الفيديو، و 3 حكام مساعدين، و 4 مشغلي إعادة للفيديو يتحكمون بـ 33 كاميرا، وهو ما طبق في بطولة كأس العالم الأخيرة.

يتكون طاقم الـ VAR من حكم حالي أو سابق ويكون هو حكم الفيديو الرئيسي، ومساعد له ومشغل للإعادات، ويتواجدون في غرفة عمليات الفيديو.

وتتم عملية مراجعة القرار من خلال طريقتين:

الأولى: أن يطلب الحكم التأكد من قراره.

الثانية: قيام طاقم الـVAR بالتحدث مع الحكم عن طريق السماعات، ومطالبته باتخاذ قرار ما، في حال وجود خطأ لم يلاحظه الحكم.

هناك 3 خيارات بعد ذلك للحكم:

الأولى: الاستماع لنصيحة فريق الفيديو بإلغاء القرار أو اتخاذ ما يلزم.

الثانية: الذهاب بنفسه لخط التماس ومشاهدة الإعادة للتأكد بنفسه.

الثالثة: أن يتمسك بقراره ولا يستجيب لما قاله حكم الـVAR.

ويتم استخدام العديد من أنوع الكاميرات:

Super slow-motion

Ultra slow-motion

Ultra Hight-definition

VAR offside cameras

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 4 حالات لاستخدام تقنية الفيديو، ولجوء الحكام من أجل الاستعانة بها، وهي كالتالي:

الأهداف.

احتساب ركلات الجزاء.

البطاقات الحمراء المباشرة.

تصحيح القرارات.

ونصت اللوائح على أن الحكم صاحب القرار، ومن حقه مشاهدة الحالات المشكوك في صحتها فقط.