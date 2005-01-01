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تقرير: طلائع الجيش يحقق أكبر فوز في تاريخ مواجهاته مع الإسماعيلي

اليوم PM 05:40
كتب: أحمد البكري
تقرير: طلائع الجيش يحقق أكبر فوز في تاريخ مواجهاته مع الإسماعيلي

طلائع الجيش

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حقق فريق طلائع الجيش أكبر فوز في تاريخ مواجهاته مع الإسماعيلي بثلاثة أهداف نظيفية في الجولة السابعة من الدوري الممتا، فمنذ صعود الفريق العسكري إلى الدورى الممتاز موسم 2004/2005، واجه الإسماعيلي في 24 مباراة.

وحقق الإسماعيلي الفوز في 9 مباريات وتلقى الخسارة فى 6 مباريات وتعادل الفريقان في 9 مواجهات، وأحرز الدراويش 33 هدفا بينما استقبل مرماه 23 هدفا.

 وجاءت النتائج الكاملة لمواجهات الفريقين كالتالي:

- موسم 2005/2004 : طلائع الجيش 2-1 الاسماعيلى .. الإسماعيلى 0-0 طلائع الجيش

 - موسم 2005/2006: الإسماعيلى 2-0 طلائع الجيش .. طلائع الجيش 1-0 الاسماعيلى

 - موسم 2006/2007: الاسماعيلى 3-1 طلائع الجيش.. طلائع الجيش2-2 الاسماعيلى

 - موسم 2007/2008: الاسماعيلى0-1 طلائع الجيش... طلائع الجيش 2-4 الاسماعيلى

 - موسم 2008/2009: الإسماعيلى 3-1 طلائع الجيش.. طلائع الجيش 1-0 الاسماعيلى

 - موسم 2009/2010: الإسماعيلى 1-1 طلائع الجيش.. طلائع الجيش 1-1 الاسماعيلى

 - موسم 2010/2011: الاسماعيلى 3-0 طلائع الجيش.. طلائع الجيش 1-0 الاسماعيلى

- موسم 2013/2014: طلائع الجيش 1-1 الاسماعيلى.. الإسماعيلى 2-3 طلائع الجيش

 - موسم 2014/2015: طلائع الجيش 0-2 الاسماعيلى.. الاسماعيلى 0-0 طلائع الجيش

- موسم 2015/2016: طلائع الجيش 1-2 الاسماعيلى.. الاسماعيلى 2-0 طلائع الجيش

 - موسم 2016/2017: طلائع الجيش 1-1 الاسماعيلي.. الاسماعيلى1-1 طلائع الجيش

 - موسم 2017/2018: الاسماعيلى1 -1 طلائع الجيش.. طلائع الجيش 1-1 الاسماعيلى

 - موسم 2018/2019 طلائع الجيش3  - 0الإسماعيلي 

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