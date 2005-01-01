تقرير: طلائع الجيش يحقق أكبر فوز في تاريخ مواجهاته مع الإسماعيلي

حقق فريق طلائع الجيش أكبر فوز في تاريخ مواجهاته مع الإسماعيلي بثلاثة أهداف نظيفية في الجولة السابعة من الدوري الممتا، فمنذ صعود الفريق العسكري إلى الدورى الممتاز موسم 2004/2005، واجه الإسماعيلي في 24 مباراة.

وحقق الإسماعيلي الفوز في 9 مباريات وتلقى الخسارة فى 6 مباريات وتعادل الفريقان في 9 مواجهات، وأحرز الدراويش 33 هدفا بينما استقبل مرماه 23 هدفا.

وجاءت النتائج الكاملة لمواجهات الفريقين كالتالي:

- موسم 2005/2004 : طلائع الجيش 2-1 الاسماعيلى .. الإسماعيلى 0-0 طلائع الجيش

- موسم 2005/2006: الإسماعيلى 2-0 طلائع الجيش .. طلائع الجيش 1-0 الاسماعيلى

- موسم 2006/2007: الاسماعيلى 3-1 طلائع الجيش.. طلائع الجيش2-2 الاسماعيلى

- موسم 2007/2008: الاسماعيلى0-1 طلائع الجيش... طلائع الجيش 2-4 الاسماعيلى

- موسم 2008/2009: الإسماعيلى 3-1 طلائع الجيش.. طلائع الجيش 1-0 الاسماعيلى

- موسم 2009/2010: الإسماعيلى 1-1 طلائع الجيش.. طلائع الجيش 1-1 الاسماعيلى

- موسم 2010/2011: الاسماعيلى 3-0 طلائع الجيش.. طلائع الجيش 1-0 الاسماعيلى

- موسم 2013/2014: طلائع الجيش 1-1 الاسماعيلى.. الإسماعيلى 2-3 طلائع الجيش

- موسم 2014/2015: طلائع الجيش 0-2 الاسماعيلى.. الاسماعيلى 0-0 طلائع الجيش

- موسم 2015/2016: طلائع الجيش 1-2 الاسماعيلى.. الاسماعيلى 2-0 طلائع الجيش

- موسم 2016/2017: طلائع الجيش 1-1 الاسماعيلي.. الاسماعيلى1-1 طلائع الجيش

- موسم 2017/2018: الاسماعيلى1 -1 طلائع الجيش.. طلائع الجيش 1-1 الاسماعيلى

- موسم 2018/2019 طلائع الجيش3 - 0الإسماعيلي