7 مكاسب للمصري بعد التأهل لنصف نهائى الكونفيدرالية

حقق المصرى البورسعيدى، مكاسب بالجملة بفوزه على اتحاد العاصمة الجزائرى، بهدف نظيف، ليضرب موعداً مع فيتا كلوب الكنغولى فى الدور نصف النهائى من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، حيث تقام مباراة الذهاب ببورسعيد يوم 3 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بالكونغو، يوم 24 من الشهر ذاته.

«أول فوز خارج الديار»

حقق المصرى الفوز الأول له خارج الديار تحت قيادة حسام حسن، أمام اتحاد العاصمة، حيث خاض الفريق البورسعيدى، سبع مباريات خارج أرضه، فاز فى واحدة فقط، وخسر مثلها أمام «جرين بافالوز الزامبى»، وتعادل فى 5 مباريات، أمام «سيمبا التنزانى - مونانا الجابونى - الهلال السودانى - نهضة بركان المغربى - سونجو الموزمبيقى».

«كسر العقدة»

فك أبناء حسام حسن عقدة عدم الفوز فى الجزائر، حيث التقى المصرى شبيبة القبائل الجزائرى من قبل فى بطولة كأس الاتحاد الأفريقى، بالدور نصف النهائى، واستطاع النسور الفوز فى مباراة الذهاب ببورسعيد بهدف نظيف، إلا أن شبيبة القبائل عاد فى الجزائر وأقصى المصرى من البطولة بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين.

تألق «وادى»

للمرة الثانية على التوالى ينجح محمود وادى فى التسجيل بقميص المصرى، حيث سبق أن سجل هدف الفوز لفريقه أيضاً فى مباراة الذهاب، وعاد ليسجل مرة أخرى فى لقاء العودة، رغم أن «وادى» خاض مع المصرى خمس مباريات فى مسابقة الدورى، لم يسجل خلالها أى أهداف، وهو ما سيعطى اللاعب دفعة معنوية كبيرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة ثقة المدير الفنى فى إمكانياته.

«صلابة الدفاع»

دفاع المصرى خلال البطولة، قدم مستوى مميزاً، حيث لم تستقبل شباك النسور الخضراء، سوى هدف واحد فقط، فى آخر ست مباريات للفريق بالبطولة الأفريقية.

«توالى الفوز»

حقق الفريق البورسعيدى الفوز ثلاث مرات على التوالى، لأول مرة فى الكونفيدرالية، كانت أمام الهلال السودانى فى دور المجموعات، بالإضافة إلى مباراتى الذهاب والإياب للدور ربع النهائى أمام اتحاد العاصمة الجزائرى.

«شباك نظيفة»

خرج فريق المصرى فى ثمانى مباريات، بشباك نظيفة، من أصل 14 مباراة خاضها الفريق فى البطولة الأفريقية، حيث عجز منافسوه «اتحاد العاصمة «فى مباراتى الذهاب والإياب»، والهلال السودانى، ونهضة بركان «فى مباراتى الذهاب والإياب»، ويونياو دو سونجو الموزمبيقى، وسيمبا التنزانى، وجرين بافالوز الزامبى، عن التسجيل فى شباكه.

«لا يقهر على أرضه»

خاض المصرى سبع مباريات على أرضه، لم يعرف خلالها طعم الهزيمة، حيث فاز فى ست مباريات أمام «جرين بافالوز - مونانا الجابونى - ويونياو دو سونجو الموزمبيقى - نهضة بركان - الهلال السودانى - اتحاد العاصمة»، أما المباراة السابعة فتعادل فيها نسور بورسعيد أمام «سيمبا التنزانى» فى دور الـ32 الأول من منافسات البطولة.