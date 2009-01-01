«صلاح» أول عربي وأفريقي يُحقق جائزة «بوشكاش»

أصبح محمد صلاح نجم فريق ليفربول، أول لاعب عربي وأفريقي، في التاريخ يُحقق جائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في العالم.

وتنافس «صلاح» خلال الجائزة مع «جاريث بيل»، «تشرشيف»، «بودولسكي»، «رونالدو»، «أريسكيتا»، «كواريزما»، «ميسي»، «بافارد»، «مايك جري»، وهدف الجناح المصري في مرمى إيفرتون.

كان الإنجاز الأفريقي الأكبر في جائزة «بوشكاش»، من نصيب الحارس الجنوب إفريقي «أوسكارين ماسولوكي»، بعدما جاء في المركز الثاني العام الماضي

وانطلقت جائزة بوشكاش عام 2009 وتوج بها «كريستيانو» رونالدو بقميص مانشستر يونايتد في شباك بورتو، ثم فاز التركي «حميد ألتينتوب» بالجائزة في عام 2010 بهدفه مع المنتخب التركي.

وفي عام 2013، حقق «زلاتان إبراهيموفيتش» الجائزة بمقصيته الرائعة مع المنتخب السويدي من خارج منطقة الجزاء أمام المنتخب الإنجليزي، وفي عام 2014 توج الكولومبي «جيمس رودريجيز» بهدفه في مونديال 2014 أمام المنتخب الأورجوياني بربع النهائي.

وحصد البرازيلي «ويندل ليرا» الجائزة في عام 2015 بهدفه في الدوري البرازيلي، قبل أن يتوج بها الماليزي «فايز سوبري» في عام 2016، ثم اختتم أليفيه جيرو قائمة الفائزين بالجائزة في العام الماضي بهدفه مع أرسنال في عام 2017.