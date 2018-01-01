«بعد خسارة لقب الأفضل».. لسان حال محمد صلاح: «منكم لله»

ظهرت علامات الحسرة على وجه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد خسارته للقب أفضل لاعب في العالم لعام 2018، وتوج بالجائزة الكرواتي «لوكا مودريتش» نجم ريال مدريد الإسباني.

وبالرغم من حصد الفرعون المصري لجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في العالم لعام 2018، وترشيح الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» هدف محمد صلاح، في شباك إيفرتون بالمباراة، التي جمعتهما الموسم الماضى بملعب «آنفيلد»، للفوز بجائزة «بوشكاش»، وتفوق على 9 أهداف كانت مرشحة أيضا للجائزة، إلا أن تلك الجائزة لا ترضي غرور صلاح، الذي يبحث عن مواصلة تحطيم الأرقام القياسية وتسطير تاريخ كبير.

ويكون لسان حال محمد صلاح، بعد أن كان هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي على بعد خطوة واحدة «منكم لله»، في إشارة إلى الأزمات التي مر بها الفرعون المصري مؤخرا وجعلته يمر بمرحلة من تراجع المستوى مؤخرا، ويستعرض "الوطن سبورت" أبرز تلك الأزمات.

حرب خطابات مع الجبلاية

دارت حرب تصريحات وتبادل خطابات شديدة اللهجة بين رامي عباس وكيل محمد صلاح، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، بسبب مطالبة وكيل اللاعب بتوفير أجواء هادئة للاعب بمعسكرات المنتخب ومنع الأشخاص من التسلل إلى غرفته وطلب التقاط صور تذكارية معه في أوقات متأخرة، لأن ذلك يمنع اللاعب من النوم والتركيز.

أزمة رعاية مع اتحاد الكرة

دارت أزمة جديدة بين محمد صلاح ومسؤولي اتحاد الكرة بسبب استغلال صور اللاعب على طائرة المنتخب، رغم اختلاف الشركات الرعاية، وهو ما يضع نجم ليفربول تحت طائلة الغرامات المادية من الشركات المتعاقد معها.

أزمة بسبب راموس

تسبب صدام سيرجو راموس مدافع ريال مدريد مع محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا بإصابة قوية بكتف الفرعون المصري، وخرج باكيا بسبب قوة الإصابة التي تسببت في خسارة الريدز للقاء.

تراجع نتائج المنتخب في كأس العالم

تراجعت نتائج المنتخب الوطني في مونديال روسيا الأخير واحتل المركز الأخير بالمجموعة الأولى ورغم تراجع نتائج الفراعنة إلا أن الفرعون المصري ترك بصمة بتسجيله هدفين في المونديال بشباك منتخب روسيا ومنتخب السعودية.