يخوض محمد صلاح مع فريقه ليفربول مباراة أمام بورنموث، في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب «فيتنس فيرست»، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018-19.

ويتطلع صلاح لقيادة فريقه نحو الانتصار الـ13 له في البطولة هذا الموسم والخامس على التوالي في البريميرليج.

ويأمل الفرعون في قيادة الريدز لحصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل اعتلاء صدارة ترتيب البطولة، على أمل تعثر مانشستر سيتي في مباراته الصعبة أمام تشيلسي، خاصة أن السيتيزين يتصدر البطولة بفارق نقطتين عن ليفربول.

كما يسعى الفرعون المصري لمواصلة زيارة مرمى بورنموث، خاصة أنه تمكن من التهديف في مرماهم خلال المباراتين اللتين لعبهما أمام هذا الفريق منذ انضمامه إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.

ويطمح "مو" في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" من أجل اعتلاء صدارة هدافي البطولة بالتساوي مع بيتر إيمريك أوبامينج، مهاجم أرسنال، صاحب الـ10 أهداف.

ومن المنتظر أن يدخل «صلاح» في التشكيل الأساسي في مواجهة بورنموث واكتمال مثلث الرعب بتعافي ساديو ماني من الإصابة والاعتماد على البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الذي ظهر على دكة البدلاء بجانب الفرعون المصري في آخر مباريات فريقهم أمام بيرنلي، والتي حسمها الأول بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن بورنموث يحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة، محققا سبعة انتصارات وتعادلين.