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6 سيناريوهات في ليلة الخميس الناري للدوري بين الأهلي وبيراميدز والزمالك والإسماعيلي

11:28 ص | الجمعة 12 أبريل 2019
كتب: شادي ممدوح
6 سيناريوهات في ليلة الخميس الناري للدوري بين الأهلي وبيراميدز والزمالك والإسماعيلي

الأهلي وبيراميدز

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اشتعلت مسابقة الدوري الممتاز بعد نتائج أمس الخميس، وسقوط الزمالك أمام المصري بهدفين مقابل هدف، وفوز بيراميدز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصل الأهلي للصدارة لأول مرة هذا الموسم بعد الفوز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، والوصول للنقطة 58.

ويعد الخميس المقبل من الأيام الحاسمة بمسابقة الدوري الممتاز، حيث يلتقي الإسماعيلي مع الزمالك ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في حين يحل بيراميدز ضيفا على الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ويستعرض "الوطن سبورت" السيناريوهات المطروحة للخميس الناري بمسابقة الدوري الممتاز.

السيناريو الأول

فوز الزمالك على الإسماعيلي، وفوز الأهلي على بيراميدز، وبذلك يستمر الوضع كما هو عليه ويصبح جدول ترتيب المسابقة كالتالي:

الأهلي 61 نقطة

الزمالك 60 نقطة

بيراميدز 57 نقطة

السيناريو الثاني

فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من بيراميدز، وبتلك الحالة ينتزع الفريق الأبيض الصدارة مرة أخرى من الأهلي ويتراجع الفريق الأحمر للمركز الثالث ويصبح جدول ترتيب المسابقة كالتالي:

الزمالك 60 نقطة

بيراميدز 60 نقطة

الأهلي 58 نقطة

السيناريو الثالث

فوز الزمالك على الإسماعيلي وتعادل الأهلي وبيراميدز، وبتلك الحالة ينفرد الفريق الأبيض بالصدارة ويصبح جدول ترتيب الدوري كالتالي.

الزمالك 60 نقطة

الأهلي 59 نقطة

بيراميدز 58 نقطة

السيناريو الرابع

خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي وفوز الأهلي على بيراميدز، وبتلك الحالة يصبح جدول ترتيب المسابقة كالتالي:

الأهلي 61 نقطة

الزمالك 57 نقطة

بيراميدز 57 نقطة

السيناريو الخامس

تعادل الزمالك مع الإسماعيلي وفوز بيراميدز على الأهلي، وفي تلك الحالة ينتزع بيراميدز صدارة الدوري ويصبح جدول الترتيب في هذه الحالة.

بيراميدز 60 نقطة

الزمالك 58

الأهلي 58

السيناريو السادس

تعادل الزمالك مع الإسماعيلي وتعادل بيراميدز مع الأهلي، وفي هذه الحالة يصبح جدول الترتيب كالتالي:

الأهلي 59 نقطة

الزمالك 58 نقطة

بيراميدز 58 نقطة

 

 

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