الصحف البريطانية تُساند محمد صلاح عقب مواجهة كارديف ..وتفتح النار على ميلنر

شهدت المباراة، التي جمعت فريقي ليفربول وكارديف سيتي، بالجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بانتصار الريدز بهدفين نظيفين، لقطة أغضبت العديد من جماهير ليفربول والجماهير المصرية على حد السواء.

وتكمن اللقطة، عندما قرر حكم مباراة ليفربول وكارديف سيتي احتساب ركلة جزاء للريدز في الدقيقة 81، إثر عرقلة الجناح الدولي المصري محمد صلاح داخل منطقة جزاء كارديف سيتي، وقبل تسديد الركلة دخل الثنائي جيمس ميلنر ومحمد صلاح في خلاف كبير لأجل رغبة الثنائي في تسديد تلك الركلة، خاصة في ظل رغبة الفرعون المصري، في تسجيل تلك الركلة من أجل التربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث أنه في حال قيامه بترجمة تلك الركلة إلى هدف، فإنه سوف يصل بذلك إلى هدفه رقم 20 في صدارة الهدافين دون منازع وبفارق هدف وحيد عن أقرب ملاحقيه الثنائي سيرجيو أجويرو، وأوباميانج وكلًا منهما 19 هدفًا، إلا أن ميلنر وفي لقطة مسيئة قام بانتزاع الكرة من يد صلاح، لأجل تسديدها في لقطة أذهلت كل من تواجد داخل أرض الميدان.

وعلق موقع «Give me sport» الإنجليزي على تلك اللقط، قائلًا: مينلر ينتزع الكرة من أيدي محمد صلاح من أجل تسديد ركلة جزاء.

وأضاف: ركلة الجزاء صحيحة خاصة بعد سحب محمد صلاح داخل منطقة جزاء كارديف من قبل شون موريسون لاعب كارديف سيتي.

وأشار الموقع الإنجليزي الشهير إلى أن ميلنر حرم محمد صلاح من اعتلاء عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بتلك اللقطة، وأن الفرعون المصري ظهر عليه الغضب، وخاب أمله كثيرًا بعد هذا الموقف.

ومن جانبها أشارت صحيفة ديلي ميل، أن «صلاح»، نجح في تأكيد انتصار ليفربول أمام كارديف، وذلك بعدما قام لاعب الفريق الخصم شون موريسون، بإسقاط صلاح بحركة مصارعة داخل منطقة جزاء كارديف.

وأضافت صحيفة ديلي إكسبريس، قائلة: ميلنر كان يرغب فقط في استغلال ركلة الجزاء، التي احتسبها حكم مباراة ليفربول وكارديف سيتي لصلاح، من أجل إشباع رغبته في العودة للتسجيل من جديد متناسيًا رغبة المحترف المصري، وحاجته الملحة، لأجل تسجيل تلك الركلة لاعتلاء عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وفي ذات السياق عارضت صحيفة ديلي تيليجراف، الصحف الآخرى، وأشارت إلى أن صلاح ظهر، وكأنه يغوص، وأنه لم يكون يستحق ركلة جزاء، كما أنه ألقى بنفسه على الأرض.

الجدير بالذكر أن نيل وارنوك، المدير الفني لفريق كارديف سيتي، عبر عن استيائه من ركلة الجزاء، التي تحصل عليها النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-0.

وقال وارنوك عقب المباراة: محمد صلاح أدعى السقوط في ركلة الجزاء، التي تم احتسابها لصالح ليفربول، وما حدث من اللاعب المصري مسرحية سخيفة بنسبة 99.9%.