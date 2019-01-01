«استراتيجية جروس» تتحدى «عبقرية دياز» في مواجهة حسم القمة

يترقب الشارع الرياضي المباراة التي يحتضنها استاد الدفاع الجوي والتي تجمع بين الزمالك وبيراميدز والمؤجلة بينهما من الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تحسم مواجهة القمة.

ويحتل الزمالك قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة، ويملك بيراميدز نفس عدد رصيد النقاط، إلا أن فارق الأهداف جاء لصالح الأول، بينما يأتي أصحاب الرداء الأحمر في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

وستكون هناك مواجهة خارج الخطوط بين السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، من أجل حسم القمة.

جروس

لا شك، أن السويسري كريستيان جروس، يمتلك من المقومات التي تؤهله على تحقيق الفوز في مباراة بيراميدز، واقتناص نقاط المباراة كاملة، خصوصًا في ظل جاهزية الفريق بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وحالة الانتفاضة التي عليها الفريق بعد التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.

ويمتاز جروس، باستراتيجية داخل المستطيل الأخضر، تجعله دائمًا، يتفوق في اللقاءات الصعبة، ويعود من بعيد إلى المنافسة مرة أخرى، وهو ما تجلى في لقاءي الهلال السعودي وبتروأتليتكو الأنجولي.

ويميل جروس، إلى تغيير طريقة ومراكز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر خلال الـ90 دقيقة، وهو ما يؤدي إلى إرباك دفاعات الفريق المنافس، نظرًا لإجراء تغييرات على عكس سير اللقاء.

وتتحول خطة جروس في معظم مبارياته من 4-2-3-1 إلى 4-1-4-1، خصوصًا مع تقدم لاعب وسط - كما موضح في الصورة المرفقة- إلى الأمام وزيادة الفاعلية الهجومية لأبناء قلعة ميت عقبة، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على مرمى الفريق المنافس.

كما، أن هناك تغيير تكتيكي يحدث داخل اللقاء، والذي يتمثل في ميل الجناح الأيسر إلى العمق -كما هو مرفق بالصورة- في محاولة لإرباك دفاعات الفريق الخصم، وخلق مساحة للظهير الأيسر من أجل التقدم.

دياز

على الجانب الآخر، فإن الأرجنتيني رامون دياز يمتاز بحالة من العبقرية الشديدة في كيفية إدارة المباريات داخل المستطيل الأخضر، وهو دائمًا ما يعزز من حظوظه في الفوز خلال المباريات بمسابقة الدوري.

ويعتمد دياز على خطة 4 - 2 - 3 - 1، والتي تعتمد على الدور المحور الذي يقوم به لاعبه إيريك بيكوي في زيادة الفاعلية الهجومية على مرمى الخصم، والعمل بنظرية القادمون من الخلف، كما هو موضح بالصورة.

ولا شك، أن وجود ثنائي خطير يتمثلان في كينو وعمر خربين على طرفي الملعب، ويجاورهم عبد الله السعيد، يهددوا مرمى أي منافس ويساهمون في حالة من عدم الإتزان الدفاعي للخصم.